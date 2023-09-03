فيراري تشرح سبب عدم معاقبة ساينز ولوكلير في تصفيات مونزا

تم التأكيد بأن "حالات استثنائية" فقط سيتم قبولها من قبل الحكام، إزاء إبطاء السائقين لأكثر من الحدّ الزمني المطلوب خلال التصفيات.

حيث كان الزمن الأقصى المسموح للفة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، هو دقيقة و41 ثانية.

لكن، سجل لوكلير وساينز خلال القسم الأول للتصفيات لفات أطول من تلك المسموحة، وبالتالي خرقا تلك التعليمات.

ورغم الإعلان عن التحقيق في ذلك بعد التصفيات، لكن ومع حسم ساينز لقطب الانطلاق الأول تم التأكيد بأنه لن يتم اتخاذ أي إجراء إضافي.

ورغم عدم وجود تفسير رسمي من قبل "فيا" حيال السبب، لكن فريدريك فاسور مدير فريق فيراري شرح السبب.

حيث أوضح بأنه قيل للسائقين بأن التأخر في اللفة لن يُحاسبا عليه إن حصل بهدف ضمان السماح للسائقين الآخرين بالمرور أثناء لفاتهم السريعة.

وضمن معرض كلامه مع قناة "سكاي" حيال ما حصل، قال فاسور: "ذلك كان ضمن القوانين. يحق لك الإبطاء إن كان ذلك بهدف تمرير سيارات أخرى. وهذا ما حصل".

وتعقيباً على تحقيق قطب الانطلاق الأول في مونزا، أكد فاسور أن الفريق مسرور تماماً من النتيجة.

فقال: "إنه إنجاز جيد بحد ذاته لأن الهدف من التصفيات تسجيل الزمن الأسرع".

واختتم: "قمنا بذلك، لكن علينا الحفاظ على هدوئنا. القسم الأهم من الجولة سيكون يوم الأحد".