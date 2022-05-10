فيراري تشرح سبب عدم إجرائها لوقفة صيانة خلال فترة سيارة الأمان في ميامي

جمع حادثٌ بين بيير غاسلي ولاندو نوريس قبل نهاية سباق ميامي ما أدّى إلى دخول سيارة الأمان والتي بدت للوهلة الأولى بمثابة فرصة ذهبيّة لفيراري للإقدام على مجازفة على صعيد الاستراتيجيّة.

وبحلول الوقت الذي حوّلت فيه إدارة السباق نظام سيارة الأمان الافتراضيّة إلى سيارة أمان فعليّة، كان ماكس فيرشتابن قد تجاوز خطّ الحظائر، لكنّ ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن كانا خلفه.

لكن بشكلٍ مفاجئ لريد بُل، أبقت فيراري على سائقَيها على الحلبة على إطارات قديمة.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لاحقًا: "لقد سمحت لنا فيراري بالإفلات قليلًا عند الانتقال من نظام سيارة الأمان الافتراضيّة إلى سيارة أمان فعليّة كاملة".

وأضاف: "كان ماكس قد تجاوز مدخل خطّ الحظائر بالفعل، بينما كانت فيراري لتحصل على توقّف مجاني. لكنّها لم تفعل ذلك مع أيٍ من سيارتيها".

وأكمل: "نحن ممتنون لذلك، كوني أعتقد بأنّهم لو وضعوا إطارات سوفت، لكنّا في المركز الثالث اليوم".

لكنّ فيراري قالت أنّ الوضع لم يكن بتلك البساطة والوضوح.

إذ أنّ لوكلير وساينز كانا محدودَين على صعيد خيارات إطاراتهما في تلك المرحلة من السباق، إذ لم يكن لأيٍ منهما أيّ مجموعات جديدة متاحة من تركيبتَي "سوفت" و"ميديوم".

لذا كان خيارهما الوحيد الانتقال إلى إطارات "هارد" جديدة أخرى، لكنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري يعتقد بأنّ ذلك كان ليكون أسوأ من البقاء على الإطارات القديمة التي كانا عليها.

وقال الإيطالي: "نعتقد بأنّه على صعيد تحمية الإطارات، فإنّ تحمية الإطارات المستعملة أفضل بكثير من تحمية إطارات جديدة. كنّا لنعاني كثيرًا من مشاكل التحمية على إطارات هارد جديدة والتي كانت الوحيدة المتاحة في المرآب".

وأكمل: "لذا قرّرنا البقاء على الحلبة لأنّنا اعتقدنا بأنّ ذلك أفضل خياراتنا للحصول على تحمية جيّدة والهجوم في اللفّات الأولى بعد استئناف السباق وهو ما حدث".

وأردف: "أعتقد بأنّ أفضل فرصة لشارل كانت في اللفّة الأولى مباشرة بعد سيارة الأمان، وكان قريبًا بالفعل حينها. وبالنسبة لكارلوس فقد ساعد ذلك في دفاعه أمام تشيكو على إطارات ميديوم جديدة".

ودعم ساينز قرار فريقه بالقول: ""لمت أنّ تشيكو سيتوقّف لأنّ لديه مجموعة إطارات ميديوم جديدة. كان خيارنا البديل حينها الانتقال إلى إطارات سوفت مستعملة، أو هارد جديدة، وكلاهما لم يكن خيارًا جيّدًا بما فيه الكفاية لـ 10 أو 12 لفّة متبقية. لذا كان من الأفضل لنا البقاء على إطارات هارد المستعملة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك كان القرار الصواب، لأنّني تمكّنت من الإبقاء عليه خلفي في النهاية. لكنّ ذلك كان صعبًا، لأنّه كانت لديه كلّ الأوراق لتجاوزي في الحقيقة. أنا متفاجئ من بقائنا أمامه، كانت معركة متقاربة".