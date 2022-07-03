فيراري تشرح سبب عدم إجراء وقفة للوكلير في فترة سيارة الأمان

بعد فترة أولى مليئة بالأحداث عرفت خسارة ساينز للصدارة واستعادته لها، وجد الفريق نفسه أمام حاجته لصدّ تهديد لويس هاميلتون بعد بناء سائق مرسيدس لفارق عمر إطارات بالتوجّه إلى الفترة الأخيرة من عمر السباق.

وطلبت فيراري من ساينز إفساح المجال أمام لوكلير بعد أن لاحظت بأنّها على الحافة على صعيد دفع سيارتَيها أمام سائق مرسيدس حال إجرائه لتوقّفه. وعاد هاميلتون بالفعل في المركز الثالث، لكنّه بدأ بتقليص الفارق مع ساينز بشكلٍ تدريجي مستغلًا أفضليّة عمر إطاراته.

لكنّ سيارة الأمان دخلت الحلبة مع بقاء 14 لفّة على النهاية وهو ما أدّى إلى سلسلة من وقفات الصيانة، لكنّ فيراري اختارت ترك لوكلير المتصدّر على الحلبة واستدعاء ساينز فقط لمنحه إطارات "سوفت".

وأشار لوكلير عبر اللاسلكي إلى أنّه سيكون "من الصعب" الإبقاء على السيارات الملاحقة خلفه، وهو ما حدث بالفعل. وبعد أن فقد الصدارة لصالح ساينز بالتوجّه إلى خطّ ويلينغتون المستقيم الخلفي، تمكّن سيرجيو بيريز ولويس هاميلتون من تجاوزه كذلك.

واعترف لوكلير بعد السباق بأنّه كان من المحبط تضييع فرصة الفوز، وذلك في الوقت الذي اكتفى فيه غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن بالمركز السابع بعد تضرّر سيارته مبكّرًا.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب إجراء وقفة لساينز عوض لوكلير، قال ماتيا بينوتو مدير الفريق أنّهما "كانا قريبين للغاية من بعضهما لإجراء وقفتين لهما معًا"، وهو ما دفعه للإبقاء على لوكلير على الحلبة بالنظر إلى إطاراته الأجدد وأفضليّة مركزه على المسار.

وقال الإيطالي: "لم تكن هناك فحوة كافية لإجراء وقفتين لهما معًا، لأنّ ثانيهما سيخسر الكثير من الوقت في وقفته وسيتراجع في الترتيب".

وأردف: "والسؤال حينها، لماذا قرّرنا إجراء وقفة لكارلوس؟ لأنّ شارل كان يملك أفضليّة المركز على المسار. كان يتصدّر، لذا كان ليُحافظ على صدارة السباق".

وأكمل: "كانت إطاراته أجدد من إطارات كارلوس بحوالي ستّ أو سبع لفّات. ومع إجراء وقفة ساينز وتواجده في المركز الثاني، كان ليحميه خلال اللفّات الأولى على الأقل والتي علمنا أنّها ستكون صعبة على إطارات هارد. كان ذلك سبب اتّخاذنا لذلك القرار".

وأردف: "كنّا نأمل أن تتآكل إطارات سوفت بشكلٍ أسرع وهو ما يمنحه شارل ربّما ثلاث أو أربع لفّات للتعافي لاحقًا، لكنّ إطارات سوفت لم تتآكل بالقدر الذي أملناه".

واعتقد بينوتو بأنّ قرارات فيراري الاستراتيجيّة "كانت صحيحة ومناسبة في كلّ مرّة"، ما عدا إمكانيّة خطأ الإبقاء على لوكلير وعدم استدعائه.

وقال: "لو توقّفنا، فربّما بقي الآخرون على الحلبة، وربّما كنّا لنكون في المركز الرابع والآخرون أمامنا".

وأردف: "هل كنّا لنستعيد المراكز؟ لست متأكّدًا. أعتقد بأنّه بعد معرفة ما حدث فمن السهل دائمًا القول بأنّه كان بوسعنا فعل الأمور على نحوٍ مختلف".

واختتم بالقول: "دخلت سيارة الأمان في الوقت غير المناسب مرّة أخرى عندما كنّا نتصدّر السباق بأريحيّة".