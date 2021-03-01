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فيراري تشرح سبب دعمها لخطة اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

يأمُل ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن يكون بوسع الفورمولا واحد إتمام تفاصيل خطتها لتجربة السباقات القصيرة في موسم 2021، واصفًا ذلك المقترح "بالواعد".

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فيراري تشرح سبب دعمها لخطة اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

تخطط الفورمولا واحد لإقامة سباقات قصيرة في أيام السبت من عُطل نهاية أسبوع ثلاث جوائز كبرى في 2021، وهي كندا، إيطاليا والبرازيل، لتجربة تلك الصيغة.

وسيكون السباق القصير بطول 100 كلم ويُقام مكان التصفيات ليحدد شبكة انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد.

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وقد حصل ذلك المقترح على دعم واسع من الفرق خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد الأخير، حيث تمّ إنشاء مجموعة عمل لوضع تفاصيل تلك الخطة وتنقيحها، في ظل وجود علامات استفهام حول وضع تلك السباقات، ولا سيّما فيما يتعلّق بعقود السائقين.

من جهته، أوضح بينوتو أنّه كان "متفاعلًا للغاية" خلال المحادثات حول تلك الخطة، وأنّه يأمُل أن يوفّر ذلك المقترح قدرة أكبر على عدم التنبؤ بنتائج السباقات في المستقبل.

فقال: "نعتقد بأنّ التغيير نحو سباقات أكثر إثارة ولا يُمكن التنبؤ بها في النهاية سيكون أمرًا رائعًا. كنا استباقيون خلال النقاشات، حيث ندعم ذلك التغيير إذا ما سيوصلنا بطريقة ما للأهداف التي ذكرتها".

وأضاف: "النقاشات دائرة، وتبدو في الوقت الحالي على الأقل واعدة بأن نصل إلى نتيجة جيّدة. لكنني ما أزال أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في كل التفاصيل. التفاصيل هي التي ستصنع الفارق في ذلك الجانب. لذلك أرى بأنّه على العمل الجماعي أن يستمر، وآمُل أن نجد في النهاية حلًا جيّدًا".

في المقابل، كانت ردود فعل السائقين حول مقترح السباقات القصيرة فاترة حتى الآن، حيث وصف سيرجيو بيريز تلك الخطة بأنّه "محفوفة بالمخاطر"، في حين أبرز دانيال ريكاردو سائق مكلارين مخاوف حول إمكانية أن ينقص ذلك من قيمة الفوز بالجائزة الكبرى.

وفي حين اتفق كارلوس ساينز سائق فيراري مع وجهة نظر ريكاردو، لكنّه يشعر بأنّ 2021 هو الموسم المثالي لتجربة تلك الصيغة.

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فقال: "أعتقد بأنّنا حتى نجربها، لن نعلم مطلقًا جدواها. من المهم للغاية ألا يخسر السباق الرئيسي، الجائزة الكبرى، قيمته. إنّه أمر خطير في بعض الأحيان أن يكون هنالك فائزان في ذات عطلة نهاية الأسبوع، حيث أنّنا بحاجة إلى ضمان أن يكون هنالك فائز واحد فقط في الجولات التي ستشهد سباقَين".

وأكمل: "لكن وإذا ما كان هنالك عام لتجربة ذلك، فأعتقد بأنّه هذا العام. حيث أن تلك فرصة جيّدة لتجربة هذا النوع من الأمور ورؤية جدواها".

من جانبه، أثارت تلك الفكرة كذلك اهتمام زميل ساينز بالفريق شارل لوكلير، والتغيير الذي قد تجلبه إلى الفورمولا واحد وكيف أنّ سباقًا أقصر قد يغيّر من مقاربات السائقين.

"أعتقد بأنّه ينبغي على الأقل تجربة تلك الفكرة" قال لوكلير.

وأردف: "نحن بحاجة إلى فهم كيفية عمل تلك الصيغة مع النقاط، إلى آخر هذه الأمور. لكن الأمر الأهم هو أن يظل السباق الرئيسي هو السباق الرئيسي، وألا ينقص ذلك من قيمته. تلك هي النقطة الأهم بالنسبة لي. سيكون من المثير للاهتمام تجربة الأمر على الأقل، أن تكون هنالك سباقات أقصر حيث يكون بوسعنا الهجوم بشكل أكبر. سأكون سعيدًا على الأقل بتجربتها".

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