فيراري تشرح سبب تراجع سرعتها على الخطوط المستقيمة

في ظلّ انزعاج الحظيرة الإيطاليّة من ربط منافساتها لتراجع سرعتها على الخطوط المستقيمة بالتوجيه التقنيّ الذي أصدرته "فيا" لحظر بعض الحلول المتعلّقة بتدفّق الوقود، فإنّ فيراري لم تُحاول إخفاء أنّ خصائص أداء سيارتها كانت مختلفة في أوستن.

لكن عوضًا عن يكون ذلك نتيجة أيّ تغيير في أداء وحدة الطاقة، حيث أوضح الفريق أنّه لم يُغيّر أيّ شيء فيها، فإنّ فيراري قالت أنّ ما حدث كان اتّباعها لمقاربة مختلفة لمستويات الارتكازيّة في هذه الجولة.

وكانت فيراري قد اعتمدت طوال الموسم إعدادات جناحٍ أكثر انخفاضًا بالمقارنة مع منافساتها من أجل تعزيز سرعتها على الخطوط المستقيمة.

لكنّ ذلك جاء على حساب الأداء في المنعطفات، حيث تمتّعت مرسيدس وريد بُل بالأفضليّة هناك.

وكشف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّه لجائزة الولايات المتّحدة الكبرى، اختار الفريق اختبار مقاربة ذات ارتكازيّة أعلى لرؤية كيفيّة تأثير ذلك على الأداء العام بالمقارنة مع منافستَيها الأساسيّتين.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن شرحه لسبب إظهار بيانات "جي بي اس" أنّ أداء فيراري على الخطوط المستقيمة لم يكن قويًا مثل السباقات الماضية، قال بينوتو: "صحيحٌ أنّنا لم نكسب على الخطوط المستقيمة ذات القدر الذي كسبناه في السباقات الماضية، لكنّنا عادلنا منافسينا في المنعطفات، على الأقلّ في التصفيات".

وأضاف: "هناك تبادلٌ بين حدّ التماسك وحدّ الطاقة وقد قمنا بتغييره لنهاية هذا الأسبوع، اختبارٌ من جانبنا لمحاولة مجاراتهم في المنعطفات. أعتقد بأنّ الأمر بتلك البساطة".

ثمّ تابع: "كنّا لا نزال تنافسيّين في التصفيات، لكن يتعيّن علينا فهم شيء ما في السباق ونحتاج لفهم التبادل الأفضل بالنسبة للسباقات المقبلة".

كما يجب في ذات الوقت الأخذ بعين الاعتبار أنّ شارل لوكلير كان يستخدم محرّكًا من الخصائص "2" القديمة في تصفيات وسباق أوستن.

إذ على إثر معاناته من تسرّبٍ للزيت في بداية التجارب الثالثة، اختارت فيراري إعادته إلى الخصائص 2 الأقلّ قوّة والتي استخدمها بين جولتَي إسبانيا والمجر.

وعندما سُئل إن كان أداء وحدة طاقته قد انخفض كثيرًا، أجاب بينوتو: "لم يكن منخفضًا جدًا. بل فارقٌ طفيف وهو ما كنّا نتوقّعه بين تحديثات المحرّك. كانت تلك وحدة طاقة من الخصائص 2 ولم تكن الثالثة التي قدّمناها في مونزا".

وكان منافسو فيراري قد سارعوا للإشارة بشكلٍ علني إلى أنّ سرعة الحظيرة الإيطاليّة على الخطوط المستقيمة في أوستن لم تكن في ذات المستوى الذي كانت عليه في السباقات الماضية.

إذ أشار مصدرٌ ما إلى أنّ أفضليّة 0.8 ثانية التي تمتّعت بها فيراري على الحلبات السابقة تقلّصت إلى 0.5 ثانية نهاية الأسبوع الماضي.

وتواصلت التعليقات بشأن تراجع أفضليّة فيراري، حيث قال لويس هاميلتون بطل العالم لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد السباق بأنّه كان متفاجئًا من مدى تأخّر الحظيرة الإيطاليّة.

وقال: "لست متفاجئًا على صعيد الأداء. شاهدتم الأفضليّة التي لديهم طوال الموسم، وحتّى في العام الماضي فقد كان لديهم قدرٌ ضخمٌ من الطاقة".

وأضاف: "لكنّهم أظهروا مستوى هائلًا من الطاقة من العدم هذا العام. وذلك بحسب رغبتهم في الحقيقة، كلّما أرادوا ذلك حصلوا على المزيد من الطاقة".

وأكمل: "لا أعلم أرقام سرعاتهم نهاية هذا الأسبوع بالمقارنة معنا، لكنّها بالتأكيد ليست في المستوى الذي كانت عليه، كنّا نخسر سبعة أعشارٍ من الثانية على الخطوط المستقيمة في السابق".

لكنّ بينوتو أوضح ليلة الأحد في أوستن مدى خيبة أمله من منافسي فريقه الذين أشاروا إلى أنّ التوجيه التقنيّ كان السبب وراء تغيّر أداء فريقه.

وأوضح السويسري أنّ ما نشرته "فيا" لم يُحدث أيّ فارقٍ على الإطلاق بالنسبة لفريقه، وأنّ الحظيرة الإيطاليّة لم تُمضِ الكثير من الوقت أصلًا في تقييم تفاصيل التوجيه التقنيّ.

وقال: "سندقّق في تفاصيل التوجيه التقنيّ بصدق. لم نفعل ذلك بشكلٍ مفصّل نهاية هذا الأسبوع، لكنّنا قرأناه".

وأكمل: "أعتقد بأنّه التوجيه رقم 35 لهذا الموسم. هذه عمليّة طبيعيّة تطلب فيها الفرق توضيحات من فيا، وتجيب الأخيرة على ذلك. هل كان لذلك تأثيرٌ على التصفيات؟ لا أعلم أيّ شيء. لست قادرًا على إجابتكم".