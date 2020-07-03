فيراري تشرح سبب تخليها عن "خيارها الأول" فيتيل لموسم 2021

اعترف فيتيل أنه "تفاجأ" بهاتف بينوتو الذي أخبره خلاله بعدم تجديد عقده لما بعد موسم 2020 الجاري، إذ كان بطل العالم أربع مرات يتوقع العكس. بينما أكد الفريق لاحقاً ضم كارلوس ساينز كبديل عنه.

وكشف بينوتو اليوم أنّ فيتيل وخلال العطلة الشتوية كان خيار الفريق الأول، لكن الأزمة العالمية التي تسببت بها جائحة "كوفيد-19"، أدت إلى تغيير في خطط فيراري.

حيث قال: "بالتأكيد، لطالما قلنا له خلال الفترة الشتوية بشكل خاص وفي العلن أنه سيكون خيارنا الأول".

وأكمل: "من الطبيعي خلال الفترة الشتوية أن يسألنا الكثير من السائقين إن كانت هناك فرصة للقيادة مع فيراري، لذا بالتأكيد كان السائقون يتواصلون معنا. لكن ذلك لم يغير من موقفنا، سيباستيان كان خيارنا الأول".

وأكمل: "ما الذي حصل إذاً؟ أعتقد أن مشكلة الفيروس والجائحة العالمية التي غيرت وجه الكوكب، ليس فقط رياضة المحركات أو الفورمولا واحد. إضافة إلى سقف النفقات الذي يغيّر من الوضع العام وكذلك القوانين الأشد صرامة وتأجيلها من 2021 إلى 2022، والذي كان أمراً مهماً لنا نوعاً ما".

وتابع: "هناك تجميد للسيارات أو شبه تجميد لموسم 2020 و2021. لذا، يمكننا القول أن الوضع بأكمله قد تغير. وفوق ذلك، لم ينطلق الموسم بعد، لذا ليست هناك فرصة حتى أمام سيباستيان للعودة إلى الحلبة وإثبات مستواه كسائق لفيراري، ما كان حظاً مؤسفاً له نوعاً ما".

وأضاف: "لذا، خلال فترة الإغلاق، كان علينا في فيراري إعادة تقييم موقفنا. اتخذنا قراراً، لذا بالتأكيد كان ذلك قرارنا، ومسؤوليتنا، وقمنا بالتواصل معه".

وأردف: "سمعتُ أنه تفاجأ - أذكر أنه كان متفاجئاً، نعم بالتأكيد، أتفهم ذلك، من الطبيعي أن يتفاجأ. وأثناء تقبّله لقرارنا، يمكنني القول أنه وحتى اليوم ما زال غير مسرور تماماً منه، الأمر الذي يعتبر طبيعياً وواضحاً".

بالرغم من التوتر الواضح في معسكر فيراري نظراً لكل هذه التداعيات، أثنى بينوتو على فيتيل ومساهماته التي قدمها للفريق على مرّ السنين.

فقال: "أعتقد أنها كانت فترة رائعة، خمس سنوات حتى الآن، ستّ مع الموسم الحالي. إنه بطل رائع، لكنه شخص رائع أيضاً. أعتقد أن الجميع في فيراري، وكذلك متابعونا والأشخاص الذين يعمل معهم، جميعهم يحبّونه".

واختتم: "أعتقد أن ذلك أمر نحترمه بالكامل. أنا شخصياً أكنّ له الكثير من الاحترام، كرياضي محترف وكشخص، وأعتقد أن ذلك لن يتغير على الإطلاق حتى مع قرارنا هذا".