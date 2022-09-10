فيراري تشرح سبب اختبارها لأرضيّة قديمة في تجارب مونزا
كشفت فيراري عن أنّ قرار اختبار تصميم أرضيّة قديم في التجارب الحرّة من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد جاء بهدف الحصول على أجوبة على معاناة الفريق مع الإطارات مؤخّرًا.
جذبت الحظيرة الإيطاليّة الأنظار في الحصّة الأولى في مونزا عندما شُوهدت سيارة كارلوس ساينز الإبن مزوّدة بتصميم الأرضيّة القديم.
وتمّ تعويض تلك الأرضيّة بنسخة جديدة اختبرها شارل لوكلير أوّل مرّة في جائزة فرنسا الكبرى قبل أن يتمّ الشروع بالتسابق بها، حيث كانت فيراري واثقة من أنّها تُوفّر خطوة إلى الأمام على صعيد الأداء.
مقارنة الأرضيّة الجديدة لسيارة فيراري "اف1-75"
تصوير: جورجيو بيولا
لكن بعد معاناة الفريق على صعيد إدارة الإطارات في السباقات مؤخّرًا، حيث لم تكن فيراري رحيمة بإطاراتها مثل ريد بُل، فإنّ الفريق يشتبه في أنّ التحديثات الانسيابيّة الأخيرة قد تكون دفعت الدرّاجة نحو وجهة أضرّت بتوازنها.
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ذلك، قال ماتيا بينوتو مدير الفريق أنّ العمليّة كانت عبارة عن جمع بيانات لفهم إن كانت تحديثاته الأخيرة قد تسبّبت في بعض النتائج غير المرغوب فيها.
وقال الإيطالي: "لو نظرنا إلى السباقات الأخيرة ومستويات تآكل الإطارات فإنّها لم تكن الأفضل، ولدينا مشكلة مع توازن السيارة بالتأكيد".
وأضاف: "الحصول على توازن مفتوحٍ بين المنعطفات متوسّطة وعالية السرعة إلى الأخرى البطيئة يُولّد ارتفاعًا مفرطًا في حرارة الإطارات، وهو ما يتسبّب في تآكلها. لذا نعلم أنّ توازن السيارة لم يكن مناسبًا".
وأردف: "هل أنّ سبب التوازن الضعيف للسيارة يعود إلى التحديثات الانسيابيّة؟ لهذا أجرينا ذلك الاختبار بالأمس هنا في مونزا".
وأكمل: "لكن ليست لدينا إجابة نهائيّة كاملة. لنقل أنّنا لا نزال في درب التحليل وفهم المشكلة ومعالجتها للمستقبل".
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