فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا

منح دخول سيارة الأمان إثر حادث أنطونيو جيوفينازي وجورج راسل فرصة للجميع لإجراء وقفات صيانة، وبالفعل توجّه لوكلير نحو مرآب فريقه.

لكنّ الفريق علم أنّ تلك الوقفة ستكون أطول لوجود مشكلة في نظام ضغط الهواء، الذي احتاج لإعادة تعبئته بالهواء، وهي عمليّة مألوفة وتتدرّب عليها الفرق.

وقال إيناكي رويدا المسؤول عن الاستراتيجيّة في صفوف الفريق: "كان سائقانا عند المنعطف الـ 17 أي قريبين للغاية من مدخل خطّ الحظائر. أردنا مثاليًا إدخالهما في ذات اللفّة وإجراء توقّف مزدوج، مثلما فعلنا في السباق الثاني في سيلفرستون".

وأضاف: "لكن كان هناك عاملٌ مجهول وهو حقيقة استهلاك نظام الهواء للصمامات على محرّك شارل للكثير من الهواء. لذا كان يجب أن يكون توقّفه أطول كون ملء النظام يتطلّب عادة 3 ثوانٍ إضافيّة".

وأكمل: "تستخدم محرّكات الفورمولا واحد الهواء لتفعيل الصمامات، ومثلما عليه الحال بالنسبة للزيت، فإنّ بوسعها أحيانًا استهلاك هواء أكثر من المستوى الطبيعيّ".

وبمعرفة الفريق أنّ توقّف لوكلير سيتطلّب وقتًا أطول، فقد تعيّن على فيتيل إكمال لفّة إضافيّة.

وقال رويدا: "كان إجراء التوقّفين معًا ليضرّ بفيتيل كثيرًا، لهذا السبب بقي للفّة إضافيّة. كان ذلك يعني أنّ شارل خسر مركزًا لصالح كيمي رايكونن بسبب ملء الهواء، وأصبح سيباستيان أمامه".

وحصل سائقا فيراري على إطارات "هارد" من أجل محاولة عدم التوقّف مجدّدًا حتّى نهاية السباق، لكنّ الفريق استدعى لوكلير مجدّدًا لمنحه إطارات جديدة وإعادة ملء نظام الهواء مجدّدًا.

وقال حيال ذلك: "بالنسبة لشارل فقد واجه مشكلة الهواء، وارتفع استهلاك الهواء مجدّدًا، بالرغم من أنّ ذلك لم يكن بمستوى درامي".

وأكمل: "بالنظر إلى الموقع الذي تواجد فيه فقد كان إجراء توقّفٍ ثانٍ أمرًا ممكنًا من أجل استغلال مجموعة إطارات ميديوم جديدة ولتفادي خطر مواجهة مشكلة هواء في اللفّات الأخيرة".