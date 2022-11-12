فيراري تشرح الخيار الخاطئ باستعمال إطارات "انترميديت" مع لوكلير في تصفيات البرازيل

أثارت فيراري التساؤلات في القسم الأخير من تصفيات البرازيل على حلبة إنترلاغوس حين كان لوكلير السائق الوحيد الذي خرج إلى المسار بإطارات "انترميديت".

وبالرغم من أن الأمطار بدت خفيفة لكن الحلبة كانت جافة بما يكفي لاستعمال الإطارات الملساء للطقس الجاف، ما يعني أن خيار إطارات لوكلير كان خاطئاً تماماً حيث سجل أبطأ الأزمنة بين العشرة الأوائل.

وبدا أصيل موناكو محبطاً تماماً من هذا الخيار، حيث صرح بأنه سيتكلم مع الفريق من أجل القيام بعمل أفضل في المستقبل.

فقال: "كنا نتوقع أمطاراً لم تأتِ أبداً. سأتكلم مع الفريق لمحاولة فهم ما يمكن القيام به بشكل أفضل ضمن هذه الظروف. لكنني محبط بالكامل، لأن الوتيرة كانت موجودة".

وشرحت فيراري هذا القرار باستعمال إطارات "انترميديت" بأنها أرادت ضمان موقع في المقدمة وذلك في حال ساءت الظروف الجوية التي بدت متقلبة، بالتالي قررت الفصل في الاستراتيجية بين سيارتيها.

وكانت العلامة الإيطالية تتوقع هطول أمطار بشكل سريع، بالتالي كان السائقون الآخرون على الإطارات الملساء ليعانوا، ما كان ليعني بأن لوكلير سيكون صاحب الحظ الأوفر لتحقيق قطب الانطلاق الأول.

حيث أوضح لورون ميكيز مدير السباقات لدى فيراري بأنه ورغم "القاعدة الذهبية" التي تقول بالاتجاه دوماً لاستعمال الإطارات الملساء حينما تسنح الفرصة على المسار، لكن الفريق شعر بأن المسألة تستحق المغامرة في القسم الثالث من التصفيات لأن الأمطار كانت وشيكة.

فقال: "الأمر محبط بعض الشيء لأن كلتا سيارتينا كانتا في القسم الثالث، من ثم واجهنا قراراً صعباً".

وأكمل: "من ناحية، الحلبة كانت تجف. ولدينا القاعدة الذهبية التي تنص على ضرورة اعتماد إطارات ملساء حينما تكون الحلبة مائلة للجفاف. لكن بالمقابل، كنا نتوقع أمطاراً غزيرة قريبة. لذا، قررنا الفصل في الاستراتيجية بين السيارتين".

وأشار ميكيز إلى أن فيراري كانت تعلم تأثير هذه الاستراتيجية على أحد السائقَين، لكنها شعرت بأن النتائج المتوقعة كانت تستحق المغامرة.

فقال: "كنا نعلم أنه واعتماداً على الأمطار، سيكون أحد السائقين مسروراً جداً والآخر محبطاً. وهذا بالضبط ما حصل".

وأكمل: "جاءت الأمطار متأخرة دقيقة أو دقيقتين بالنسبة إلى شارل، وربما كان ذلك مثالياً بالنسبة إلى كارلوس. هذا واقع الحال: المركزان الخامس والعاشر".

لكن ميكيز يتقبل فكرة ضرورة تعلم الدروس مما حصل في إنترلاغوس، فقال: "قدمنا الكثير والكثير من التصفيات الجيدة هذا الموسم حتى مع ظروف جوية صعبة جداً مثل اليوم".

وأكمل: "لكننا كنا في موقف صعب، هناك على الدوام الكثير مما يمكن تعلمه حيال اتخاذ القرارات الصحيحة والأخرى الأقل صحة".

واختتم: "ذلك أمر سنناقشه بالتأكيد ونحلل تفاصيله مع الفريق والسائقين. وسنستعمل ما حصل اليوم لنسير خطوة أخرى للأمام".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت