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فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

شرح فريق فيراري التغيير "الجذري" الذي أدخله على القسم الخلفي من سيارته "اس.اف21" قبيل موسم 2021، وذلك عبر تقديم علبة تروس ونظام تعليق جديدَين.

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

كشفت فيراري سيارتها الجديدة "اس.اف21" على شبكة الانرنت اليوم الأربعاء قبيل دخولها إلى المسار ضمن يوم تصويرٍ ترويجي غدًا الخميس على حلبة البحرين الدوليّة.

وإلى جانب تمتّعها بكسوة من درجتَين مختلفتين من اللون الأحمر، عرف تصميم السيارة عدّة تغييرات بارزة بالمقارنة مع مقاتلة العام الماضي.

واختارت فيراري استغلال مفتاحَي التطوير في القسم الخلفيّ من السيارة، حيث قال إنريكو كارديلي المسؤول عن الهيكل أنّ ذلك بدا تغييرًا "جذريًا".

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وقال الإيطالي: "عندما بدأنا مشروع سيارة اس.اف21، فقد اخترنا مباشرة الجزء الذي نريد التركيز عليه لإجراء تغيير جذري".

وأضاف: "اخترنا القسم الخلفيّ عبر توفير نظام نقل حركة ونظام تعليقٍ جديدَين. يأتي ذلك بالتوازي مع العمل الذي قام به مهندسونا على صعيد وحدة الطاقة لمنحنا قسمًا خلفيًا ضيّقًا أكثر بالمقارنة مع سيارة اس.اف1000".

وأكمل: "كما أنّنا عملنا على نظام التبريد. عزّزنا دور مشعاع التبريد المركزيّ، وصمّمنا هيكلًا خارجيًا يميل أكثر إلى التيارات النازلة".

وأردف: "تأثّرت الأسطح الانسيابيّة بتغييرات القوانين التي تهدف لخفض الارتكازيّة من أجل الحفاظ على سلامة الإطارات. لهذا السبب عندما بدأنا بالعمل على الجوانب الانسيابيّة للسيارة، فقد وضعنا لأنفسنا هدفَين: تعويض الارتكازيّة التي خسرناها بسبب القوانين من جهة وخفض الجرّ من جهة أخرى".

وكانت فيراري قد واجهت أسوأ مواسمها منذ 40 عامًا في 2020 عندما عانت مع تصميم سيارتها عالي الجرّ وضعف أداء وحدة طاقتها وذلك على إثر التسوية السريّة المتأخّرة بينها وبين "فيا" بشأن محرّك 2019.

كما دفع وباء كورونا الفرق للموافقة على تدابير لخفض النفقات، بما فيها تأجيل القوانين الجديدة حتّى 2022 وتجميد أغلب القوانين الحاليّة.

وسُمح للفرق باستخدام مفتاحَي تطوير لإجراء تحديثات كبيرة، لكن لا يزال بوسع الفرق العمل على التطويرات الانسيابيّة بحريّة، وهو ما سمح لفيراري بإجراء تغييرات على مقدّمة السيارة كذلك.

وقال كارديلي في هذا الشأن: "تغييرات مقدّمة السيارة أقلّ جذريّة بالنظر إلى القوانين".

وأضاف: "طوّرنا جناحًا أماميًا جديدًا يعمل بالتوازي مع الأنف الجديد، لكنّ الهيكل ونظام التعليق الأمامي على حالهما من سيارة اس.اف1000".

وأكمل: "لا تخيفنا هذه التحديات بالتأكيد. سنُواجهها مثلما هو الحال دائمًا، متّحدين ومتواضعين وواعين بأنّ أمامنا الكثير من العمل لإنجازه من أجل تشريف الاسم الذي نُمثّله".

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