فيراري تشرح الأسباب وراء انتقال لوكلير المشؤوم نحو إطارات "هارد" في المجر

انطلق لوكلير على إطارات "ميديوم" وأمضى الفترة الأولى في المركز الثالث، قبل أن يتقدّم على زميله كارلوس ساينز الإبن نحو المركز الثاني من خلال بقائه على الحلبة لفترة أطول خلال سلسلة التوقّفات الأولى.

وتمكّن لوكلير من اللحاق بالمتصدّر جورج راسل وتجاوزه وتمكّن من الابتعاد سريعًا في الأمام.

لكن عندما استدعته فيراري في نهاية اللفّة الـ 39، قرّر الفريق تزويده بإطارات "هارد" التي عانى لرفع حرارتها في الأجواء الباردة.

وتسبّب ذلك في خسارة لوكلير سريعًا في مواجهة ماكس فيرشتابن الذي انطلق عاشرًا، وواصل أصيل موناكو خسارة المزيد من الوقت في تلك الفترة. واستُدعي مع بقاء 15 لفّة لنقله إلى إطارات "سوفت" ما أدّى إلى حلوله سادسًا في النهاية.

وكشف ماتيا بينوتو مدير الفريق أنّ المحاكاة أظهرت أنّه في حين ستكون هناك صعوبة في رفع حرارة إطارات هارد في اللفّات الأولى، إلّا أنّها البيانات أشارت إلى أنّها ستكون إطارات أفضل في الفترة الأخيرة من عمر السباق.

وقال الإيطالي: "عندما وضعنا إطارات هارد، فإنّ محاكاتنا أشارت إلى أنّ لفّات التحمية قد تكون صعبة".

وأكمل: "كانت لتكون أبطأ من إطارات ميديوم لـ 10 لفّات، ومن ثمّ تُصبح أسرع منها قرب نهاية الفترة، وكنّا لنعود بقوّة في النهاية".

وأردف: "كنّا نُحاول حماية المركز في مواجهة فيرشتابن. كانت تلك لتكون فترة طويلة بالنسبة لإطارات سوفت. أجل، كانت لتكون بداية صعبة للفترة، لكن كنّا لنعود في النهاية".

وقال لوكلير بعد السباق أنّه أراد البقاء على إطارات ميديوم لأطول فترة ممكنة، لكنّ الفريق استدعاه لإطارات هارد.

وعندما سُئل إن كانت فيراري لم تلحظ معاناة ألبين على إطارات "هارد" ودرست عدم تغطية توقّف فيرشتابن، أجاب بينوتو: "أجل، تباحثنا ذلك، ليس الأمر كما لو أنّ الاستراتيجيّة محفورة على الحجر".

وأكمل: "كنّا نتابع ما يحدث في السباق، وتابعنا ما يحدث مع الآخرين على إطارات هارد. اعتقدنا بأنّ الخيار الذي اتّبعناه سيكون الأفضل، لكنّه لم يكن كذلك في النهاية".

لكنّ بينوتو شدّد في المقابل على أنّ المشكلة الكبرى بالنسبة لفيراري اليوم الأحد كانت افتقارها للوتيرة بالمقارنة مع ما كانت عليه يوم الجمعة عندما سجّل لوكلير أسرع الأزمنة في المحاكاة.

وقال: "من المهم القول أنّنا نعتقد بأنّ السيارة لن تكن تعمل مثل المتوقّع. لم نتمتّع بالسرعة التي كنّا نأملها بالنظر إلى يوم الجمعة، كانت الظروف مختلفة اليوم وأبرد كثيرًا".

وأكمل: "لكنّ سرعتنا لم تكن كافية اليوم بشكلٍ عام، أيًا كانت الإطارات التي نستخدمها. لا أعتقد بأنّنا كنّا بذات المستوى الجيّد الذي كنّا نتطلّع إليه".