فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

تطرق رئيس فيراري إلى عدة نقاط في رسالته. ومن بينها، بالطبع، تلك المتعلقة بالنتائج والإنجازات الرياضية للحصان الجامح في موسم رياضة المحركات لعام 2025.

كما تكلم، هناك وجهان، وهما لا ينظران إلى بعضهما أبدًا، بل في الواقع، يتجهان نحو أفقين مختلفين.

على أحد الجانبين توجد الفورمولا 1، مع موسم 2025 الذي سُجّل كأحد أصعب المواسم في السنوات الأخيرة، تميز بعدد قليل من منصات التتويج، ورضا محدود، وغياب الانتصارات.

ومن هنا، يريد إلكان إعادة الانطلاق، وقد فعل ذلك من خلال الاقتباس من مؤسس الفريق، إنزو فيراري.

حيث قال "فورمولا 1 لم ترقَ إلى مستوى التوقعات. لكن فيراري لطالما أدركت أن السباق يعني التعلم بقدر ما يعني الفوز".

وأكمل: "كان مؤسس فيراري، إنزو فيراري، يحتفظ بما أسماه 'متحف الأخطاء'، وهو مجموعة من الأجزاء المكسورة التي جُمعت في سبيل التقدم".

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وأردف: "لا زالت هذه الذهنية أساسية اليوم: المساءلة والإصرار على العودة بشكل أقوى".

كلمات قليلة، لكنها واضحة. عام 2025 كان سيئًا، لكن يجب تذكره جيدًا من أجل العودة بعزيمة أكبر وقوة أكبر من السابق.

الانتصارات في سباقات التحمل تقود الحماس

أما الوجه الآخر للعملة، فيُظهر وجهًا ينظر إلى شمس مشرقة صاعدة، تعكس أشعتها على المحيط وتخلق لوحات ضوئية مبهرة.

وهذا الوجه هو ربما - بشكل رمزي - وجه أنتونيلو كوليتا، رئيس قسم سباقات "جي تي" والتحمل، الذي يواصل تحقيق النجاح تلو الآخر.

خلال ثلاث سنوات، تحققت ثلاثة انتصارات في سباق سباق 24 ساعة لومان بثلاث سيارات مختلفة.

فيراري آي اف كورس 499بي الصورة من قبل: فيراري

ولا يمكن نسيان ألقاب الصانعين والسائقين في بطولة العالم (مع أليساندرو بيير غيدي، وأنطونيو جيوفيناتزي، وجايمس كالادو)، بالإضافة إلى الفوز في ماكاو بسيارة 296 جي تي3 بقيادة أنطونيو فوكو.

"على الصعيد الرياضي، قدم عام 2025 كلًا من الانتصارات والدروس. فقد استمتعت فيراري بعام استثنائي في سباقات التحمل، حيث فازت بلقبي الصانعين والسائقين في بطولة العالم لسباقات التحمل، وحققت فوزًا آخر في سباق لومان، كما أحرزت كأس العالم لفئة جي تي3 في ماكاو"، قال إلكان.

وأكمل: "هذه الإنجازات، التي جاءت بعد أكثر من نصف قرن على آخر لقب عالمي لفيراري في سباقات التحمل، تعكس روح الفريق الاستثنائية التي توحد جميع المشاركين - من ميكانيكيي الفريق إلى المهندسين والسائقين - الذين يعملون بتفانٍ مشترك نحو هدف واحد".

وأضاف: "تم اتخاذ قرار العودة إلى سباقات التحمل خلال الفترة الصعبة التي تميزت بالعزلة بسبب جائحة كوفيد، مما يجعل الاحتفال بهذه الانتصارات مرة أخرى على الحلبة أكثر أهمية".

واختتم: "من اللافت أيضًا أنه، عقب هذا القرار، عادت فيراري لتفوز بنسخة الذكرى المئوية من لومان، بعد خمسين عامًا من آخر مشاركة لها في السباق، ثم حققت ثلاثة انتصارات متتالية بثلاث تشكيلات مختلفة من السائقين، مما يثبت وحدة الفريق وقوته الجماعية".