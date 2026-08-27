فيراري تشارك بتصميم لوني خاص لسيارة SF-26 تكريمًا لمايكل شوماخر في مونزا
ستحتفي فيراري بالعقد الذهبي من النجاحات خلال حقبة شوماخر بين عامي 1996 و2006 من خلال مجموعة من الفعاليات.
فيراري 310B، سيارة مايكل شوماخر 1997
الصورة من قبل: أنجيلو بوليتو
تعيش فيراري حالة من الحماس الكبير قبل جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا نهاية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يسهم تحديث جديد للمحرك في تقليص فارق القوة مع مرسيدس.
ويهدف الفريق الإيطالي إلى العودة إلى المنافسة على البطولة مع لويس هاميلتون، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني مناصفة خلف متصدر البطولة كيمي أنتونيللي.
وبالإضافة إلى المحرك المطور، أعدت فيراري مفاجأة خاصة لجماهير "تيفوزي" في جائزة إيطاليا الكبرى، تتمثل في تكريم خاص لبطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر، الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب جميع مشجعي الفورمولا 1.
مايكل شوماخر، فيراري
الصورة من قبل: Charles Coates / Motorsport Images
ويتزامن هذا السباق الخاص في مونزا مع الذكرى الثلاثين لأول انتصار للأسطورة الألمانية باللون الأحمر، والذكرى العشرين لآخر انتصار له في إيطاليا.
ويرمز العقد الذهبي الممتد بين هذين التاريخين، والذي شهد تحقيق خمسة ألقاب عالمية و71 انتصارًا، إلى الحقبة المجيدة للفريق الإيطالي.
وستدخل سيارتا SF-26، اللتان سيقودهما لويس هاميلتون وشارل لوكلير، إلى الحلبة خلال عطلة نهاية أسبوع مونزا بتصميم خاص مخصص للسائق الأسطوري شوماخر.
مايكل شوماخر، فيراري اف1-2000
الصورة من قبل: Sutton Images
وعقب حادث التزلج المؤسف الذي تعرض له في ميريبيل في 29 ديسمبر 2013، يعيش شوماخر حياة بعيدة عن الأضواء مع عائلته.
كما سيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات الخاصة تكريمًا له في مونزا. وسيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل هذه الفعاليات خلال الأيام المقبلة.
ومن المتوقع أن تستقطب جائزة إيطاليا الكبرى حشدًا جماهيريًا كبيرًا، ليس فقط بسبب معركة البطولة بين السائق الإيطالي أنتونيللي والفريق الإيطالي فيراري، ولكن أيضًا بسبب التكريم المؤثر الذي سيقدمه فريق مارانيللو للسائق الألماني.
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيراري تنتظر قرار استخدام محركها المطوّر في مونزا بعد نتائج نظام ADUO
لوكلير: خسرتُ فرصتي في سباق هولندا بسبب التصفيات
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: لماذا تمتلك ريد بُل المحرك الأعلى تصنيفًا في الفورمولا 1؟ وماذا يكشف ذلك عن نظام ADUO؟
تقارير: فيراري تستهدف زيادة بـ 10 أحصنة مع تحديث ADUO الثاني
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
أحدث الأخبار
غاسلي: ريسينغ بولز أفسدت سباقنا في هولندا "وسنرى من سيضحك في نهاية العام"
هلكنبرغ عن حادثة سباق هولندا: " كنا قريبين لدرجة أن الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يمر بيننا هو قطعة ورق رقيقة"
ستيلا يشكك في ادعاء وولف "ليس لدينا المال": "أود أن أصدق ذلك، لكنني لا أصدق!"
لوك براونينغ يقود سيارة ويليامز في التجارب الحرة الأولى في مونزا
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات