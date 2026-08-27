تعيش فيراري حالة من الحماس الكبير قبل جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا نهاية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يسهم تحديث جديد للمحرك في تقليص فارق القوة مع مرسيدس.

ويهدف الفريق الإيطالي إلى العودة إلى المنافسة على البطولة مع لويس هاميلتون، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني مناصفة خلف متصدر البطولة كيمي أنتونيللي.

وبالإضافة إلى المحرك المطور، أعدت فيراري مفاجأة خاصة لجماهير "تيفوزي" في جائزة إيطاليا الكبرى، تتمثل في تكريم خاص لبطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر، الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب جميع مشجعي الفورمولا 1.

مايكل شوماخر، فيراري الصورة من قبل: Charles Coates / Motorsport Images

ويتزامن هذا السباق الخاص في مونزا مع الذكرى الثلاثين لأول انتصار للأسطورة الألمانية باللون الأحمر، والذكرى العشرين لآخر انتصار له في إيطاليا.

ويرمز العقد الذهبي الممتد بين هذين التاريخين، والذي شهد تحقيق خمسة ألقاب عالمية و71 انتصارًا، إلى الحقبة المجيدة للفريق الإيطالي.

وستدخل سيارتا SF-26، اللتان سيقودهما لويس هاميلتون وشارل لوكلير، إلى الحلبة خلال عطلة نهاية أسبوع مونزا بتصميم خاص مخصص للسائق الأسطوري شوماخر.

مايكل شوماخر، فيراري اف1-2000 الصورة من قبل: Sutton Images

وعقب حادث التزلج المؤسف الذي تعرض له في ميريبيل في 29 ديسمبر 2013، يعيش شوماخر حياة بعيدة عن الأضواء مع عائلته.

كما سيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات الخاصة تكريمًا له في مونزا. وسيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل هذه الفعاليات خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تستقطب جائزة إيطاليا الكبرى حشدًا جماهيريًا كبيرًا، ليس فقط بسبب معركة البطولة بين السائق الإيطالي أنتونيللي والفريق الإيطالي فيراري، ولكن أيضًا بسبب التكريم المؤثر الذي سيقدمه فريق مارانيللو للسائق الألماني.