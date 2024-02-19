فيراري تسعى لمقاربة جديدة للجانح الخلفي لمجاراة تفوق ريد بُل أثناء "دي آر أس"
ستقوم فيراري بتصميم عدة أجنحة خلفية لسيارتها في موسم 2024 للفورمولا واحد وذلك بهدف مجاراة تفوق ريد بُل الواضح أثناء استعمال جهاز الحد من الجر "دي آر أس" في السباقات.
أحد أكبر جوانب أفضلية سيارة ريد بُل خلال الموسم الماضي، كان يتمثل في تفوقها أثناء استعمال "دي آر أس" على المقاطع المستقيمة.
حيث يبدو أن الفريق كان قادراً على استخلاص أداء أفضل من غيره، عبر تصميم متكامل للقسم الخلفي للسيارة.
وبدأت فرق مثل مكلارين في 2023 بالعمل على مجاراة ريد بُل، بينما كشفت فيراري بأنها بالفعل ستدخل تغييرات كبيرة على تصميمها الانسيابي لحلّ هذه النقطة بالذات.
حيث أوضح إنريكو كارديلي المدير التقني على هامش حدث إطلاق السيارة الجديدة، بأن الحصان الجامح قد كرّس الكثير من الجهود لتقليص أفضلية ريد بُل في هذا الجانب.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان تحسين الأداء أثناء "دي آر أس" أحد محاور تركيز الفريق، أجاب: "نعم، بالفعل. ذلك كان جزءاً من تطوير السيارة حيث قمنا بتعديل الجانح الخلفي بالكامل".
وأكمل: "تم تجهيز السيارة بجناح خلفي جديد قمنا بتعديله بالكامل. نحن نركز على الأجنحة الخلفية".
ويبدو الجانح الذي ظهرت به السيارة الجديدة مع دعامة مركزية مختلفة بالفعل، أشبه "بعنق البجعة".
ورغم أن فيراري تتبع تصميماً أقرب إلى ريد بُل، لكن كارديلي أوضح أن الفريق الأحمر يقوم بتصميم القطع بما يتناسب مع السيارة وبطريقته الخاصة.
فقال: "نحن نتبع اتجاهنا الخاص بكل تأكيد. بذلنا جهوداً كبيرة للغاية الموسم الماضي لفهم خريطة الانسيابية والاتجاه الذي نريد السير فيه".
وتابع: "ما يمكنني قوله أن السيارة جاهزة بالفعل وقد تطورت وتحسنت بالفعل مقارنة بسابقتها".
واختتم: "من ثم سنقرر الموعد المناسب لتقديم أولى التحديثات. لكن الخطوة الأولى هي معرفة موقعنا ضمن ترتيب المنافسة".
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