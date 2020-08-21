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فيراري تسعى "للوضوح والشفافيّة" بشأن قوانين نسخ السيارات من خلال الاستئناف

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فيراري تسعى "للوضوح والشفافيّة" بشأن قوانين نسخ السيارات من خلال الاستئناف

يأمل فريق فيراري الحصول على "الوضوح والشفافيّة" من "فيا" حيال قوانين نسخ سيارات الفورمولا واحد وذلك بعد تقدّمه باستئناف رسميّ لقضيّة قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت.

خلُص حكّام جائزة بريطانيا الكبرى إلى أنّ ريسينغ بوينت نسخت تصميم قنوات تهوية مكابح مرسيدس من 2019 على سيارتها لموسم 2020 على إثر احتجاجٍ من رينو، وهو ما أدّى إلى خصم 15 نقطة من رصيد الفريق وتغريمه بـ 400 ألف يورو.

لكن سُمح في المقابل للفريق بمواصلة استخدام التصميم لبقيّة الموسم، حيث قال الحُكّام بأنّه لا يُمكن توقّع نسيان الفريق لما تعلّمه حيال التصاميم.

بدوره استأنف فريق ريسينغ بوينت القرار في محاولة لإسقاط العقوبة، بينما مضت فيراري ورينو قدمًا في الاستئناف سعيًا منهما لتطبيق عقوبات أكثر صرامة.

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وفي حين أنّ "فيا" أكّدت أنّها ستفرض قيودًا على محاولات نسخ السيارات الأخرى ابتداءً من الموسم المقبل، قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الدافع وراء استئناف فريقه هو كسب المزيد من الوضوح حول كيفيّة حماية الملكيّة الفكريّة للفرق.

وقال الإيطالي: "سبب تأكيدنا للاستئناف هو حاجتنا للسعي وراء المزيد من الوضوج والشفافيّة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ قنوات تهوية المكابح هي نقطة، لكنّ قرار محكمة الاستئناف الدوليّة سيفتح الباب أمام محادثة أوسع وأشمل حيال نسخ التصاميم بحذافيرها، وهو ما يُعدّ أمرًا مهمًا لنا".

وأكمل: "ذلك مهمّ كذلك لمستقبل الفورمولا واحد، إذ أنّنا نتحدّث في النهاية حول الملكيّة الفكريّة، وأعتقد بأنّ الملكيّة الفكريّة مكسبٌ مهمٌ جدًا لأيّ شركة".

ثمّ تابع: "إن قام أحدهم بنسخ سيارة بالكامل تقريبًا من الأعوام السابقة لأحد المنافسين، فأعتقد بأنّ القوانين يجب أن تحمي ذلك المتنافس. لهذا السبب أعتقد بأنّه من المهمّ في الوقت الحاضر التحرّك لفهم المسألة وضمان وضوحها وشفافيّتها، ذلك مهمٌ للعدل في المنافسة ومستقبل البطولة".

وكان نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون سيارات المقعد الأحاديّ في "فيا" وبيتر باير الأمين العام لـ "فيا" قد أعلما الفرق على خلفيّة القرار بشأن قضيّة ريسينغ بوينت أنّ اعتماد مقاربة مماثلة لتصميم السيارات سيتمّ حظرها بدءًا من 2021.

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