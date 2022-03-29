فيراري: اختيارات ريد بُل لمستويات الارتكازية "تستحق بعض التحليل"

بالرُغم من أن الفارق بين سيارتي الفريقين على صعيد زمن اللفة كان طفيفًا للغاية على حلبة كورنيش جدّة، إلّا أنه كانت هنالك فوارق ملحوظة في أدائهما على المقاطع المختلفة من الحلبة.

ومع اختيار فيراري لاعتماد إعدادات ارتكازية عالية، فقد كانت أفضل في التسارع وضمن المنعطفات منخفضة/متوسطة السرعة، بينما ساهم السحب المنخفض في جعل ريد بُل أفضل على صعيد وتيرة السرعة القُصوى.

وفي النهاية كانت أفضلية فيرشتابن على نهاية الخط المستقيم هي التي سمحت له بفرصة تجاوز لوكلير بعد دخوله نطاق "دي آر اس" بالقُرب من نهاية السباق.

وقد لاحظ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن فريقه وريد بُل قد اتبعا وجهتين مختلفتين من حيث الارتكازية بعد تجارب الجمعة الحرة.

فقال: "كان ماكس على إعدادات ارتكازية أعلى بعض الشيء يوم الجمعة، ومن ثمّ قاموا بتقليلها".

وأضاف: "فيما قررنا نحن البقاء على مستويات ارتكازية عالية، كوننا اعتقدنا بأن ذلك مهم لناحية تآكل الإطارات. لكن في النهاية، خلال السباق، كانت مستويات تآكل الإطارات منخفضة للغاية".

وتابع: "أعتقد بأن اختيارهم يستحق نوعًا ما تحليلًا من قِبَلنا. ولكن الوضع دومًا يتطلّب بعض التضحيات".

وأكمل: "الأمر يتمحور حول التفاصيل والأجزاء المناسبة التي من شأنها حسم السباق في النهاية".

من جهته، لا يعتقد فيرشتابن أن ريد بُل كانت أكثر تنافسية في جدّة مما كانت في البحرين، حيث أشار إلى أن السباق حُسم في النهاية بجودة أداء كل سيارة على الإطارات.

حيث قال: "من الصعب الجزم بما إذا حققنا خطوة إلى الأمام. لكنني أرى بأننا دومًا نتعلم وبالطبع كل حلبة تختلف عن الأخرى فيما يتعلق بما تحتاجه من السيارة، لذلك ما يزال أمامنا الكثير من الأمور للنظر فيها".