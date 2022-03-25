فيراري تسعى لإجابات حول أفضلية ريد بُل على صعيد السرعة القُصوى

بالرُغم من تقارب المستوى الكبير بين فيراري وريد بُل على صعيد زمن اللفة حول حلبة الصخير نهاية الأسبوع الماضي، فإنّ تحليلًا لبيانات الجي بي اس أظهر بأن السيارتين تملكان خصائص وتيرة مختلفة للغاية.

حيث بدت سيارة فيراري أفضل تحت التسارع وفي المنعطفات البطيئة، بينما تميّزت ريد بُل على نهاية المقاطع المستقيمة والمنعطفات السريعة.

وفي ظل الاعتقاد الحالي بأن فيراري لديها أفضل محرك في الفورمولا واحد، إلّا أنّ اختلافات الأداء تلك مثيرة للاهتمام - حيث ما كان ينبغي لمستويات الارتكازية الأقل أن تسمح لريد بُل بالتميّز على بعض المنعطفات.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان لدى فريقه استنتاج لسبب أفضلية ريد بُل على صعيد السرعة القُصوى، أوضح كارلوس ساينز بأن الفريق ما يزال يحلّل الوضع.

فقال: "إنه أحد الأمور التي ننظر فيها في الوقت الحالي، وبشكل أساسي كوننا نعلم بأن جانب تأخّرنا خلف ريد بُل هو تمامًا في المواضع التي تم ذكرها".

وأضاف: "نحلل مستويات الجرّ، وأمورًا بوسعنا القيام بها لنرى إذا ما سنكون أقوى على ذلك الجانب من الحلبة".

وتابع: "يُظهر ذلك أننا حققنا خطوة جيدة على صعيد المحرك، لكن الآخرين ما يزالون تنافسيين للغاية كذلك. لديهم محركات ومستويات جرّ قوية، لذلك ستكون المنافسة صعبة بلا شك".

هذا وبينما ستمثّل السرعة القُصوى أحد العوامل الحاسمة على حلبة جدّة السريعة نهاية هذا الأسبوع، فقد أبرز شارل لوكلير زميل ساينز والفائز بسباق البحرين الافتتاحي أهمية إيجاد إجابة لفوارق السرعة القُصوى بالنسبة لفيراري.

فقال: "نسعى لذلك بالتأكيد، وننظر في ذلك الجانب، لكنني أعتقد بأنه سيكون عاملًا متغيرًا من حلبة لأخرى. بعد رؤية ما أظهرته ريد بُل على المقاطع المستقيمة في البحرين، فقد يكونون أقوى حتى على هذا النوع من الحلبات هنا. لذلك علينا مواصلة الضغط في ذلك الجانب".