فيراري تسرع التحديثات في سباق الجائزة الكبرى الإسباني للفورمولا 1

تمكنت فيراري من تجهيز أحدث ترقياتها في الوقت المناسب لسباق إسبانيا، حيث تسعى لاستعادة توازنها بعد الأداء المخيب في كندا الذي انتهى بخروج مزدوج من السباق.

حتى قبل أن يتمّ تأكيد التعديلات رسميًا في وثيقة تقديم "فيا" قبل بداية التدريب الحر، كانت التعديلات على الجوانب والأجنحة بجانب قمرة القيادة والجناح الخلفي واضحة بصريًا.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين فقط من تراجع آمال فيراري في العودة للمنافسة على البطولة بسبب الأداء الضعيف في كندا الذي انتهى بخروج مزدوج من السباق.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي أجريت على الجوانب في إسبانيا، يبدو أن الفريق قام بمعظم أعماله في إعادة تشكيل القطع السفلي وخط الحزام بعد ذلك، مع إتاحة مساحة أكبر بينها وبين السطح العلوي للأرضية.

ومن المحتمل أن يحسن ذلك الأداء بحد ذاته، ولكنه أيضًا يوفر قاعدة للفريق للبناء عليها عند وصول الأرضية الجديدة التي هي قيد التطوير بعد بضعة سباقات من الآن.

مقارنة جُنيح طوق سيارة فيراري اس.اف-24

وتم تحسين أجنحة 'كوبرا' بجانب قمرة القيادة كجزء من التحديث أيضًا. إذ أصبحت هذه الأجنحة الآن أطول بكثير من قبل، وتمتد حول الساق الخلفية لملحقات الطوق، مما سيعيد توجيه القسم الأفقي للرفرفة العلوية وبالتالي تعديل مسار تدفق الهواء والدوامات التي تنبعث منه.

كما أضافت فيراري جناحًا خلفيًا بارتكازيّة متوسطة إلى عالية إلى مجموعتها في برشلونة، حيث تسعى للعثور على التوازن المناسب بين المواصفات التي شوهدت في موناكو وإيمولا.

ويقع تصميم السطح الرئيسي والرفرفة العلوية بين النموذج عالي الارتكازيّة المستخدم في موناكو والنموذج متوسط الارتكازيّة المستخدم في إيمولا.

ومع ذلك، على الرغم من اتّضاح أن هذه العناصر تدعم مستوى الارتكازيّة المناسب، سيكون هناك أيضًا تأثير على أداء نظام "دي آر اس" عند تشغيله.

جانب سيارة فيراري اس.اف-24 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

علاوة على ذلك، فإنّ هناك تطورًا مستمرًا فيما يتعلق بشكل السطح الرئيسي وقطر الصفيحة الجانبيّة، الذي يتماشى أيضًا مع التعديلات التي تم إجراؤها على قسم الطرف، وموقع دعم الرفرفة الخارجية وقطع اللوحة النهائية.