فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

فيراري تسخر من مقارنة شارل لوكلير بـ "ماريو كارت" في فيديو انتشر على نطاق واسع

أمتع فريق فيراري جماهيره بتحويل تعليق شارل لوكلير الذي شاع في أوساط الجماهير حول "ماريو كارت" إلى فيديو كوميدي، في ظل استمرار النقاش حول التنظيمات الجديدة للفورمولا 1.

تم التحرير:
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أثناء جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم، شبّه لوكلير وضعية التجاوز الجديدة وزر التعزيز بلعبة ماريو كارت، واستغل فريق مارانيللو هذا التعليق لصنع فيديو أظهر لوكلير وهو يضغط مجموعة محددة من الأزرار على المقود ليظهر لقطة ثابتة من اللعبة، ومع تقريب الكاميرا، التفت أصيل موناكو ورفع حاجبيه بمكر.

وكتب الفريق: "هذا مثل الفطر في ماريو كارت. الآن نعرف السبب…"

وعلق أحد المشجعين: "مامّا ميا بيرفكتو، نفّذ هذا في السباق"، وأضاف آخر: "هذا مضحك جدًا". وقال شخص آخر مازحًا: "يجب أن يتدرب قبل السباق، لذلك قام بتركيب أكثر محاكي دقة لهذه التنظيمات".

وتأتي مثل هذه المقارنات بعد أول سباق تحت القوانين الجديدة في البطولة، حيث قال مشجع آخر تعليقًا على وضعية التجاوز وزر الضغط أنّ المقارنة المضحكة "تفسر تمامًا تأثير التعزيز غير المتوقع".

ولم يكن لوكلير السائق الوحيد الذي أشار إلى ألعاب الفيديو، إذ قال سيرجيو بيريز سائق كاديلاك لمارتن براندل من سكاي سبورتس فورمولا 1 قبل سباق ملبورن: "دعونا نرى ما سيحدث في هذا السباق كأنه لعبة فيديو"، وقد طُرح عليه تعليقاته مرة أخرى في الصين.

وأضاف السائق المكسيكي: "وجدت الأمر مزيفًا بعض الشيء، صراحة. نعم، مجرد زر، تتجاوز، ثم يتمّ تجاوزك. على طريقة ماريو كارت."

وتابع: "في النهاية، السائق هو من يصنع الفارق. القوانين جديدة جدًا وما زال الأمر في بداياته، لكن كل شيء يحتاج وقتًا. أما ما شاهدناه في ملبورن، وبحديثي كمشجع، فلم يعجبنِ".

ويستعدّ الجميع الآن على حلبة السباق للجولة الثانية من الموسم، جائزة الصين الكبرى، والتي ستشهد أول سباق قصير (سبرينت) لعام 2026.

