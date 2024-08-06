فيراري تستعد للتوقيع مع مايك إيليوت القادم من مرسيدس

سيعلن فريدريك فاسور مدير فريق فيراري عن التشكيلة الإدارية الجديدة للعلامة الإيطالية شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً بوضوح أن ذلك جاء نتيجة خروج إنريكو كورديللي مدير قسم الهيكل.

وفقاً لمصادر موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإن دييغو توندي، ترأس قسم الانسيابية منذ بداية شهر أغسطس كجزء من عملية إعادة الهيكلة.

وازداد دور توندي بعد رحيل دايفيد سانشيز من قسم التسابق بداية العام الماضي، لكنه بات الآن رئيس قسم الانسيابية الجديد.

وهو يترأس حالياً كام القسم، بما في ذلك عمليات نفق الهواء، ويشرف على تطوير السيارة الحالية وهيكل سيارة الموسم المقبل.

دييغو توندي، رئيس قسم الانسيابية لدى فيراري الصورة من قبل: فيراري

لكن، ستنضم أسماء جديدة إلى فيراري. حيث تم الإعلان عن انضمام لويك سيرا كذلك. لكن وفقاً لمصادر النسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن مايك إيليوت - الذي ترك مرسيدس - قد ينضم أيضاً إلى فيراري.

وتم نقل إيليوت إلى منصب مختلف بعد فشل تصميم الجانب "صفر" أو "زيرو بود" في سيارة مرسيدس، ليترك صفوف السهام الفضية لاحقاً نتيجة لذلك.

مايك إيليوت، المدير التقني لدى مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ودخل المهندس البريطاني في استراحة إلزامية تنتهي مع بداية موسم 2025، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن خطوته المقبلة في الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أنه ووفقاً لآخر التسريبات، فإن عبقري التصميم آدريان نيوي، لا يريد ترك انكلترا، بالتالي فإن فرص انتقاله إلى فيراري باتت ضئيلة للغاية.