فيراري تستعد للتوقيع مع مايك إيليوت القادم من مرسيدس
تستعد فيراري لضم مايك إيليوت، الذي ترك فريق مرسيدس مؤخراً.
سيعلن فريدريك فاسور مدير فريق فيراري عن التشكيلة الإدارية الجديدة للعلامة الإيطالية شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً بوضوح أن ذلك جاء نتيجة خروج إنريكو كورديللي مدير قسم الهيكل.
وفقاً لمصادر موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإن دييغو توندي، ترأس قسم الانسيابية منذ بداية شهر أغسطس كجزء من عملية إعادة الهيكلة.
وازداد دور توندي بعد رحيل دايفيد سانشيز من قسم التسابق بداية العام الماضي، لكنه بات الآن رئيس قسم الانسيابية الجديد.
وهو يترأس حالياً كام القسم، بما في ذلك عمليات نفق الهواء، ويشرف على تطوير السيارة الحالية وهيكل سيارة الموسم المقبل.
دييغو توندي، رئيس قسم الانسيابية لدى فيراري
الصورة من قبل: فيراري
لكن، ستنضم أسماء جديدة إلى فيراري. حيث تم الإعلان عن انضمام لويك سيرا كذلك. لكن وفقاً لمصادر النسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن مايك إيليوت - الذي ترك مرسيدس - قد ينضم أيضاً إلى فيراري.
وتم نقل إيليوت إلى منصب مختلف بعد فشل تصميم الجانب "صفر" أو "زيرو بود" في سيارة مرسيدس، ليترك صفوف السهام الفضية لاحقاً نتيجة لذلك.
مايك إيليوت، المدير التقني لدى مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
ودخل المهندس البريطاني في استراحة إلزامية تنتهي مع بداية موسم 2025، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن خطوته المقبلة في الأسابيع القليلة المقبلة.
يشار إلى أنه ووفقاً لآخر التسريبات، فإن عبقري التصميم آدريان نيوي، لا يريد ترك انكلترا، بالتالي فإن فرص انتقاله إلى فيراري باتت ضئيلة للغاية.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
روزبرغ: على فيراري التعافي بأسرع وقت ممكن
ويليامز: ساينز سيصنع فارقًا كبيرًا مع المهندسين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
لوكلير: كنت لأفضّل موسماً مملاً مع هيمنة لـ فيراري
نوريس منتقدًا ريد بُل: "كان ينبغي أن يوقعوا مع هذا السائق بدلًا من بيريز"
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
تقارير: أستون مارتن تخوض محادثات مع ماكس فيرستابن
ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات