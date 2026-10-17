فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

فيراري تستعد لتقديم حزمة تحديثات كبيرة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى

يخطط الفريق الإيطالي لتقديم أرضية جديدة لسيارة "إس إف-26" في أوستن، ضمن رابع حزم تحديثاته خلال موسم 2026، بهدف تحسين الارتكازية وتوسيع نطاق أداء السيارة.

منشور: 17-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جو بورتلوك صور جيتي

تستعد فيراري لتقديم أرضية جديدة لسيارتها خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى، ضمن آخر حزم التحديثات الكبيرة التي يعتزم الفريق إدخالها خلال موسم 2026، وفقًا لما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

ورغم أن الفريق الإيطالي حوّل تركيزه بالفعل نحو موسم 2027، فمن المتوقع أن تصل الأرضية الجديدة إلى حلبة الأمريكتين في أوستن، بولاية تكساس، خلال الأسبوع المقبل، في إطار رابع حزم التحديثات التي يقدمها الفريق هذا الموسم.

ويتمثل الهدف الأساسي من التحديث في إنتاج مستوى مماثل أو أكبر من الارتكازية، مع السماح للفريق باستخدام إعدادات أقل صلابة لنظام التعليق، ما من شأنه توسيع نطاق الأداء الذي تستطيع السيارة العمل ضمنه، ومنح السائقين مرونة أكبر في التعامل معها.

ومن المتوقع أيضًا أن تحصل السيارة على تعديلات في الجوانب وأجزاء الهيكل الخارجي خلال الفترة المقبلة، لكن هذه التحديثات قد لا تظهر على سيارة "إس إف-26" قبل جائزة المكسيك الكبرى، المقررة بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر.

وتحتل فيراري المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين برصيد 444 نقطة، خلف مرسيدس المتصدرة التي جمعت 578 نقطة، بينما تأتي مكلارين ثالثة برصيد 339 نقطة، تليها ريد بُل في المركز الرابع برصيد 332 نقطة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه فيراري إلى تقليص الفارق مع مرسيدس، بعدما فرض ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، سيطرته على عطلة نهاية الأسبوع في جائزة سنغافورة الكبرى، محققًا البول بوزيشن في السباق القصير والسباق الرئيسي، قبل أن يفوز بكليهما.

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: صور غيتي

وأثارت نتائج ريد بُل تساؤلات بشأن ما إذا كان فريق ميلتون كينز قد أصبح المنافس الأبرز الذي يتعين على بقية الفرق التغلب عليه، لكن فريد فاسور مدير فريق فيراري لم يؤكد هذا التوجه.

وقال فاسور في حديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" ووسائل إعلام أخرى: "لست متأكدًا. بصراحة، يقدمون أداءً جيدًا جدًا، لكنهم ليسوا الفريق الذي يجب التغلب عليه. إذا نظرت إلى مكلارين ومرسيدس منذ بداية الموسم، ستجد أن مرسيدس كانت في مستوى مذهل، ثم فزنا بسباقين، وبعد ذلك فازت مكلارين بسباقين، ثم فازت ريد بُل بسباقين أو ثلاثة".

وأضاف: "أعتقد أن الوضع يتغير باستمرار، لأن المنافسة تضم في كثير من الأحيان أربعة فرق، وأعتقد أن الفرق الأربعة كانت أمس تفصل بينها أقل من ثانيتين".

وتابع فاسور أن إدخال تحديثات جديدة قد يقلب ترتيب المنافسة من جولة إلى أخرى، قائلًا: "هذا يعني أنه إذا قدم أحد الفرق تحديثات الأسبوع المقبل، فقد يتغير الترتيب. لكن الأهم هو أن نركز على أنفسنا، وألا ننشغل بالتفكير في الآخرين".

ومن المقرر أن تقام جائزة الولايات المتحدة الكبرى على حلبة الأمريكتين في أوستن خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، حيث ستسعى فيراري إلى الاستفادة من تحديثاتها الجديدة لتحسين أداء سيارتها ومواصلة الضغط على منافسيها في المراحل الأخيرة من الموسم.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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