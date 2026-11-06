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فيراري تستعد لاجتماع حاسم وسط تصاعد التوتر بين هاميلتون ولوكلير قبل البرازيل

لم تهدأ بعد التوترات التي ظهرت خلال جائزة المكسيك الكبرى، ومن المقرر عقد اجتماع لتصفية الأجواء بين لويس هاميلتون وشارل لوكلير ومدير الفريق فريدريك فاسور. وهو اجتماع مهم ليس فقط لما تبقى من الموسم، بل والأهم استعدادًا لعام 2027.

روبيرتو شينشيرو

منشور: 06-11-2026

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فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

إعداد وترجمة / خلدون يونس

وصلت فيراري إلى حلبة إنترلاغوس وهي تواجه مشكلة كان من الصعب تخيلها بهذه الصورة قبل بضعة أسابيع فقط. فبعد موسم طويل أمضاه الفريق في محاولة استعادة قدرته التنافسية، يبدو أنه نجح أخيرًا في العثور على الكثير من الإجابات التي افتقدها مع سيارته إس إف-26 في بطولة الفورمولا 1.

وتؤكد نتائج الجولات الكبرى الأخيرة هذا التقدم، لكن في الوقت الذي استعادت فيه سكوديريا قدرتها على المنافسة على الانتصارات، برزت مشكلة حساسة تتمثل في طبيعة العلاقة بين لويس هاميلتون وشارل لوكلير على الحلبة.

ولا يزال ما حدث في المنعطفات الأولى من جائزة المكسيك الكبرى يهيمن على النقاشات. فقد أثّر الاحتكاك بين سائقي فيراري على مجريات يوم الأحد، الذي كان من الممكن أن يمنح الفريق نتيجة مختلفة تمامًا، والأهم من ذلك أنه كشف عن توتر لا يبدو أنه تبدد بعد السباق.

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام في إنترلاغوس أمس، أعاد هاميلتون تأكيد الموقف الذي عبّر عنه مساء الأحد في مدينة مكسيكو. فلم يتراجع عن موقفه، ولم يحاول التقليل من شأن ما حدث. وهذا مؤشر على أن المشكلة لا تزال دون حلّ.

ولم تتح الفرصة للسائقين ومدير الفريق فريدريك فاسور للجلوس معًا منذ جائزة المكسيك الكبرى. فقد عاد فاسور إلى مارانيللو، بينما توجه لوكلير لقضاء بعض الوقت مع عائلته قبل ولادة طفله من زوجته ألكسندرا. ولذلك، تأجل النقاش إلى اليوم، مع وصول السائق القادم من موناكو إلى مرآب الفرق في إنترلاغوس.

وسيكون هذا اجتماعًا مهمًا. ليس بالضرورة لتحديد من كان على صواب ومن كان مخطئًا في المكسيك، بل لترسيخ مبدأ يتعين على السائقين احترامه: عندما تكون سيارة فيراري في وضع يسمح لها بتحقيق الفوز، لا يجوز أن تعرّض المصالح الداخلية للفريق للخطر بسبب صراع بين سائقيه.

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لكن لماذا بلغ التوتر بين سائقين لم يعودا ينافسان على لقب العالم هذا المستوى المرتفع؟ الإجابة ليست بسيطة، وتنطوي حتمًا على قدر من التكهنات. فقد أمضى هاميلتون جزءًا كبيرًا من مسيرته في موقع مختلف تمامًا. وبعد اعتزال نيكو روزبرغ في نهاية عام 2016، أمضى السائق البريطاني سنوات طويلة مع مرسيدس ضمن فريق بُني حوله. وكان وضعًا لم يكن فيه موقعه موضع شك حقيقي على الإطلاق.

لكن انتقاله إلى فيراري وضعه في بيئة مختلفة تمامًا. فقد وجد هاميلتون نفسه إلى جانب زميل لا يعرف المؤسسة من الداخل فحسب، بل بنى أيضًا علاقة قوية جدًا مع سكوديريا على مر السنين. وبالنسبة إلى سائق اعتاد أن يكون المرجعية الأولى داخل فريقه، فإن تقاسم هذا الدور قد يشكل تجربة غير مألوفة.

أما على الجانب الآخر، يتواجد لوكلير الذي يحمل ألوان فيراري منذ عام 2019. فقد خاض السائق القادم من موناكو مواسم صعبة، وتقبل القيود التقنية لسيارات لم ترتقِ في كثير من الأحيان إلى مستوى التوقعات، وواصل في الوقت نفسه كونه أحد الأعمدة الأساسية للفريق. ومن المفهوم أنه يشعر الآن بأنه استحق مكانة لا ينوي التخلي عنها، حتى في مواجهة بطل عالم سبع مرات.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

إنهما مسيرتان مختلفتان وشخصيتان قويتان وسائقان يمتلك كل منهما ما يكفي من الدوافع لعدم التراجع. ولا يشترط أن يكون لقب العالم على المحك حتى تتأجج المنافسة بينهما. ففي بعض الأحيان، يكون غياب هدف مشترك وفوري هو ما يجعل الوصول إلى التوازن أكثر صعوبة.

وتكمن المفارقة في أن هذه المشكلة ظهرت بالتزامن مع نجاح فيراري في تجاوز الكثير من الصعوبات التي عرقلت موسمها. فخلال السباقات الثلاثة الأخيرة، حصدت سكوديريا نقاطًا في بطولة الصانعين أكثر من أي فريق آخر، مسجلة تحولًا كبيرًا مقارنة بالجزء الأول من الموسم.

وعادت إس إف-26 لتصبح سيارة يستطيع هاميلتون ولوكلير من خلالها استهداف الانطلاق من المركز الأول وتحقيق الانتصارات. لكن الفريق بات الآن، وفي هذه اللحظة تحديدًا، مطالبًا بالتعامل مع خطر أن تؤثر المنافسة الداخلية سلبًا على نتيجة الفريق ككل.

وقد أظهر ما حدث في المكسيك مدى دقة الخط الفاصل بين منافسة تدفع الأداء إلى الأمام وأخرى قادرة على تحويل فوز محتمل، أو حتى احتلال المركزين الأول والثاني، إلى فرصة ضائعة، وصولًا إلى النتيجة التي انتهى بها الأمر، وهي المركزان الثاني والرابع.

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

دور فاسور

يواجه مدير الفريق الفرنسي أحد أكثر التحديات حساسية خلال فترة توليه المسؤولية. فقد دافع حتى الآن باستمرار عن حرية سائقيه في التنافس على الحلبة، انطلاقًا من اعتقاده بأن البطلين يجب أن يُمنحا فرصة التسابق دون قيود مفرطة. وهي فلسفة منطقية، لكنها تتطلب شرطًا أساسيًا واحدًا: أن يفهم السائقان ويحترما النقطة التي تتحول عندها المنافسة الفردية إلى عامل يضر بالفريق.

وهذا تحديدًا ما يجب أن يتناوله اجتماع اليوم في إنترلاغوس. فقد أوضح هاميلتون بالفعل أنه لا ينوي تغيير تفسيره لما حدث. أما موقف لوكلير فلا يزال بانتظار الاستماع إليه، بعدما غاب عن الالتزامات الإعلامية أمس. وستتمثل مهمة فاسور في الاستماع إلى السائقين، والأهم من ذلك، وضع قوانين واضحة لا تترك مجالًا للتأويل.

لكن تحقيق ذلك يتطلب أن يحظى مدير الفريق بالدعم الكامل من قيادة فيراري. ولا يتعلق الأمر بمجرد منحه الدعم الذي يحتاج إليه لاتخاذ القرارات، حتى تلك التي قد لا تحظى بشعبية، بل بضمان وجود صوت واحد عند التعامل مع السائقين، صوت يعترف الجميع بأنه صاحب السلطة النهائية.

وهذا مبدأ أساسي في إدارة أي فريق، ولا سيما فريق يضم سائقين بمكانة هاميلتون ولوكلير. فإذا صدرت التعليمات عن أشخاص مختلفين، أو وُجد حتى احتمال للبحث عن تأكيد ودعم من جهة أخرى، فإن سلطة الشخص المسؤول عن قيادة الفريق ستتعرض حتمًا لخطر التقويض. ويجب على قيادة فيراري دعم فاسور، لكن الأهم من ذلك أن تتيح له، وله وحده، تمثيل موقف الفريق أمام سائقيه. فهذه هي الطريقة الوحيدة لمنح القرارات سلطتها الكاملة وضمان احترامها.

لويس هاميلتون، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Manuel Eletto / Getty Images

ولا يمكن أن تتأثر إدارة سائقين بهذه المكانة بثقل سمعة كل منهما أو بالتداعيات الخارجية المحتملة لأي قرار. فإذا كان الهدف هو إعادة فيراري إلى موقع يسمح لها بالمنافسة باستمرار على ألقاب العالم، فيجب أن تكون احتياجات الفريق لها الأولوية على أي طموح فردي. ولا يعني ذلك بالضرورة فرض تسلسل هرمي مسبق بين السائقين، بل ضمان الاعتراف بالقرارات التي تُتخذ لمصلحة سكوديريا واحترامها من كليهما، دون أي استثناء.

وهناك جانب أخير يجعل اجتماع إنترلاغوس أكثر أهمية. فموسم 2026 يدخل الآن مراحله الختامية، لكن فيراري تعمل بالفعل استعدادًا لبطولة العام المقبل، بطموح الوصول إلى الجولة الافتتاحية وهي في وضع يسمح لها بالمنافسة على أكبر الألقاب.

ولا يتطلب هذا الاحتمال سيارة قادرة على المنافسة فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى أجواء متناغمة ومؤسسة يفهم فيها الجميع أدوارهم. ومن شأن المنافسة المحتملة على لقب العالم أن تجعل إدارة الصراع بين السائقين أكثر صعوبة حتمًا، وهو صراع ظهرت بالفعل بوادر التوتر فيه رغم عدم وجود لقب على المحك خلال هذا الموسم.

ولهذا السبب، لن يقتصر اجتماع فاسور وهاميلتون ولوكلير على تصفية الأجواء بشأن ما حدث في المكسيك. بل قد يشكل اللحظة التي تضع فيها فيراري القواعد الأساسية التي ستنظم طريقة عمل سائقيها معًا في المستقبل.

ويبدو أن إس إف-26 استعادت أخيرًا طريقها نحو القدرة التنافسية. والآن تقع على عاتق الفريق مسؤولية ضمان ألا يحوّل سائقاه فرصة الفوز، عندما تسنح، إلى فرصة ضائعة جديدة.

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