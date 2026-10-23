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فيراري تريد رؤية أنتونيللي في صفوف فريقها مستقبلًا

لم يُخفِ بييرو فيراري رغبته في رؤية أندريا كيمي أنتونيللي يقود سيارة فيراري في المستقبل.

كمال سنجول خلدون يونس

منشور: 23-10-2026

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بييرو فيراري

الصورة من قبل: أندي هون

يحتل فريق فيراري حاليًا المركز الثاني في بطولة الصانعين.

ومع تقدمه بأكثر من 100 نقطة على مكلارين وريد بُل، لا يمكن وصف موسم الفريق الإيطالي بالفشل التام، لكن أحلامه بإحراز اللقب تأجلت مجددًا إلى العام المقبل.

وقيّم بييرو فيراري، نجل إنزو فيراري مؤسس الشركة، الموسم الحالي، وأدلى بتصريحات بشأن أولويات الفريق خلال مقابلة مع صحيفة "كوتيديانو سبورتيفو".

حيث قال بييرو فيراري: "أعتقد أن فريقنا بحاجة إلى إثبات تقدمه بالأفعال لا بالكلمات".

وأكمل: "لقد شهدنا هذا العام لحظات جيدة وأخرى لم تكن كذلك. ويتعين علينا جميعًا تكريس جهودنا لتحقيق النتائج التي انتظرها مشجعونا منا طوال سنوات. وفي هذا السياق، أود أيضًا أن أشكر مشجعينا على صبرهم".

ولم يُخفِ فيراري رغبته في رؤية كيمي أنتونيللي خلف مقود سيارة فيراري في المستقبل.

وقال فيراري: "أريد أولًا أن أهنئ كيمي".

وأضاف: "بالطبع، هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الحسبان. فهناك عقود يجب احترامها والتزامات ينبغي الوفاء بها".

وأردف: "لكن بصراحة، من الذي لن يستمتع برؤية سائق إيطالي خلف مقود سيارة تحمل اسم والدي؟".

وتابع قائلًا: "علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أصوله، لا أعتقد أن هذا السائق الشاب القادم من بولونيا سيعارض مثل هذا الاحتمال. ربما يحدث ذلك يومًا ما. ولِمَ لا؟".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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