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فيراري تريد تمديدًا لفترة "الهبوط الهادئ" لسقف النفقات للتكيّف مع الوضع الجديد

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فيراري تريد تمديدًا لفترة "الهبوط الهادئ" لسقف النفقات للتكيّف مع الوضع الجديد

أبدى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري رغبته بتمديد لفترة ما وصفه "بالهبوط الهادئ" لمنح فرق الفورمولا واحد مزيدًا من الوقت للتكيّف مع سقف النفقات.

عندما تدخل القوانين المالية الجديدة حيّز التطبيق في 2021، سيتمّ تقييد الفرق بإنفاق ما لا يزيد عن 145 مليون دولار، حيث سيتعيّن على الفرق الكبيرة تقليل عدد موظفيها أو تعيينهم في أقسام أخرى.

وتملك فيراري خيار نقل موظفيها إلى قسم سيارات الطرقات، بينما عملت مرسيدس وريد بُل على مشاريع تسمح لهما بالاستعانة بخدمات موظفيهما في الفورمولا واحد في جوانب أخرى.

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وتمّت الموافقة في وقت سابق من هذا العام على منح هذه الفرق 6 أشهر إضافية من أجل التأقلم مع الوضع، لكنّ بينوتو صرّح بأنّ تلك الفترة ليست كافية.

كما أنّ خيار فيراري يواجه تعقيدًا إثر مرسوم من الحكومة الإيطالية يُلزم بتجميد عمليات تسريح الموظفين خلال جائحة كورونا.

"أعتقد بأنّ ذلك سؤال جيّد ومهم للغاية خلال تلك المرحلة، فقد تمّ الاستقرار على فترة الهبوط الهادئ والموافقة عليها من قِبَل جميع الفرق، الفورمولا واحد وفيا في حينها، في ظل معرفة أنّه ومع وضع فيروس كورونا، سيكون من الصعب طرد الموظفين أو تسريحهم في هذه الفترة" قال بينوتو.

وأضاف: "ومعرفة كذلك ما يُمكن أن يصدّره ذلك من رسائل، فستكون تلك خطوة خاطئة تمامًا. لذلك أعتقد بأنّ حقيقة أن تلك الجائحة لم تنته بعد، فنحن ضمن وضع طوارئ، حيث تجب مراجعة فترة الأشهر الستة التي تم تحديدها، وفي النهاية علينا محاولة تأجيل تلك الآلية، بحلول نهاية العام".

وقد أكّد بينوتو أن يحاول الضغط على فيا في تلك المسألة، فقال: "أعتقد أنّه ومع المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقنا، فسيكون من السيء للغاية تسريح الموظفين خلال الجائحة، وأن نقوم بذلك في فترة قصيرة للغاية لن يكون المقاربة الصحيحة الآن".

وتابع: "إنّه أمر أحرص للغاية الآن على مناقشته مع فيا لتفهم أبعاده، ومع الفرق الأخرى كذلك، لنعرف ما إذا كانت هنالك إمكانية لتمديد تلك الفترة في ظل وضع الطوارئ الحالي".

واختتم: "هذا من جانب، وفي جانب آخر، نريد أن نعرف كيف سننظم أنفسنا. كنا نحاول بالطبّع إعادة هيكلة فريقنا، ونقل الموظفين إلى قسم سيارات الطرقات، حيث أنّنا ما نزال شركة كبيرة للغاية. تلك هي الفرص التي لدينا، لكنّ تلك ممارسة صعبة، حيث أن الحل ليس واضحًا".

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