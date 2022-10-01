فيراري تريد تطبيق "العقوبة القُصوى" لقاء خروقات سقف النفقات

تنتظر فرق الفورمولا واحد إعلان "فيا" يوم الأربعاء المقبل فيما يتعلق بوجود فرق خرقت سقف النفقات أم لا.

وأشارت بعض المصادر إلى أن أستون مارتن وريد بُل قد خرقتا ذلك القانون، وصرّح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لقناة "سكاي اف1" أن العلامة النمساوية التزمت تماماً بالقانون.

لكن يبدو أن توضيحات قبل "فيا" حيال النواحي التي يجب أو لا يجب أن تبقى تحت سقف النفقات، تُشير إلى أن الفريق ربما قد خرق ذلك القانون.

وأصدرت "فيا" مساء يوم الجمعة بياناً شددت فيه على أن الإجراءات لم تنتهِ بعد وأنه من المبكر الخروج بأية استنتاجات.

من جهتها، حثّت فيراري الهيئة الحاكمة على التعامل بحزم وبشفافية كاملة مع المسألة.

حيث قال لورون ميكيز، مدير السباقات لدى فيراري لقناة "سكاي ايطاليا": "ليس سراً بأن هناك فريقين قد خرقا قانون سقف النفقات لموسم 2021، أحدهما بفارق كبير والآخر بفارق صغير".

وأكمل: "ننظر إلى هذه المسألة بغاية الجدية، ونتوقع من ’فيا’ التعامل معها بطريقة مثالية".

وتابع: "نحن نثق 100 بالمئة بـ ’فيا’. لقد كانت مواقفهم قوية جداً إزاء العديد من المشاكل مؤخراً".

واسترسل: "لذا، نحن نتوقع ذلك في مسألة جدية كهذه. أن تكون هناك شفافية كاملة وعقوبة قصوى لضمان التزام جميع الفرق بالقوانين نفسها، لأن تأثير ذلك على الأداء ضخم للغاية".

لوران ميكيز، المدير الرياضي لفريق فيراري تصوير: فيا

بالمقابل، أوضح ميكيز بأن طريقة التعامل مع المسألة الحيوية هذه، أهم بشكل كبير من الحُكم على فريق بعينه.

فقال: "بغض النظر عن العقوبات، الأهم هو إثبات وجود خرق من عدمه".

وتابع: "حالما يتم ذلك، يجب أن تكون هناك عقوبات تُلزم الجميع. ومن ثم بعدها يمكن مناقشة العقوبات على ضوء تأثير الإنفاق الزائد على الأداء في 2021 و2022 أيضاً وحتى على 2023".

وأردف: "كما قلت، الأهم هو أننا نتوقع عقوبات قصوى وشفافية كاملة في حال ثبت ذلك الخرق، لأن ذلك قانون نمتثل له جميعنا".

وفي حال ثبت خرق ريد بُل للقانون، فإن طيف العقوبات المتوقعة سيكون بيد "فيا"، ويتنوع من الغرامات، حذف النقاط وقد يصل حتى الحرمان من نقاط البطولة.