فيراري ترى بوجود عقوبتين لبيريز لخرقه قوانين سيارة الأمان في سنغافورة

يُواجه بيريز الفائز بالسباق تحقيقًا لعدم التزامه بمسافة الـ 10 سيارات خلف سيارة الأمان، وهو ما يعني أنّ نتيجة سباق سنغافورة تبقى مؤقّتة.

لكنّ بينوتو قال أنّه يشعر بالفضول حيال ما سيؤول إليه التحقيق لأنّه يشعر بأنّ بيريز خرق القانون في مناسبتين، وهو ما يعني إمكانيّة تلقي المكسيكي لعقوبة مزدوجة.

وقال: "نحتاج لانتظار قرار المراقبين، أشعر بالفضول لمعرفة ما ستكون النتيجة، هناك خرقان منفصلان خلف سيارة الأمان، لذا يُمكن أن يتلقى عقوبتين. لكن لا يُمكننا سوى الوثوق بقرارهم".

وأضاف: "نعتقد بأنّ هناك خرقًا، وآخر مرّة حدث فيها ذلك كانت مع أنطونيو جيوفينازي في 2020، وتلقى حينها عقوبة 5 ثوانٍ".

وأكمل: "لسنا في الاجتماع، لن نُشارك فيه، لذا من الصعب الحكم. سننتظر ونرى ببساطة إن القرار سيُغيّر النتيجة النهائيّة للسباق".

في المقابل لا يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ بيريز سيُعاقب كونه يشعر بأنّ هناك ظروفًا مُخفّفة بالنظر إلى تباعد السيارات حينها وحاجته للإبقاء على الحرارة في إطاراته.

وقال: "سمعت جانبه من القصّة. لكن أعتقد بأنّ هناك العديد من السوابق، حتى في الماضي القريب، التي رأينا فيها ذلك يحدث. أعتقد بأنّ هناك ظروفًا مُخفّفة مثل بطء سيارة الأمان وتمضيته لأكثر من 30 لفّة على إطارات انترميديت".

وأردف: "كان بوسعكم سماع تشيكو يصرخ. لم تكن لديه حرارة في إطاراته، سأكون مندهشًا في حال توجيه أيّ عقوبة".