فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد

تقدمت ريد بُل بتساؤلات إلى "فيا" حول جوانب تصميم وحدة طاقة مرسيدس، وذلك وسط شكوك بأنّ الفريق الألماني قد وجد طريقة لتبريد فائق للهواء داخل غرفة الضغط من أجل الحصول على دفعة في الطاقة.

وتوضح قوانين الفورمولا واحد بأنّ هنالك حدًا أدنى لحرارة الهواء في غرفة الضغط، بينما أصرّت مرسيدس على أنّها لا تقوم بأي أمر خارج الطبيعي.

فيما تنتظر ريد بُل الآن إجابات من "فيا" بشأن ما إذا كان هنالك خطأ فيما تقوم به مرسيدس مع محركها.

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لكن وفي حين تمّت مناقشة تلك المسألة بشكل علني، وكذلك بين الفرق، فإنّها لم تُثر ذات القدر من الدراما والجدل مثلما حدث مع فيراري في 2019 عندما كانت عرضة كذلك لتوضيح بشأن قوانين المحرك من "فيا".

وحينها اعتُقد بأنّ فيراري كانت تستخدم نظامًا ذكيًا للتحايل على فحوصات "فيا" للوقود، الباب الذي أغلقه الكيان الحاكم في النهاية من خلال تقديم مستشعرات إضافية.

وبينما كان تصميم محرك فيراري عرضة للتحقيق من قِبَل "فيا"، فإنّ الكيان الحاكم لم يتمكن من إثبات أن الصانع الإيطالي قد خرق القوانين.

ونتيجة ذلك، وحيث أنّ "فيا" لم ترغب بقضية طويلة في المحكمة، فقد تمّ التوصل لاتفاق سري تضمّن مساعدة فيراري لـ "فيا" عبر إرشاد لتحسين مراقبة وحدات الطاقة في الفورمولا واحد.

وقد لاقى ذلك الأمر غضبًا كبيرًا من الفرق المنافسة، والتي هدّد بعضها بأخذ المسألة إلى أبعد من ذلك من أجل معرفة المزيد حول ما كانت تقوم به فيراري.

كما تسببت المسألة في علاقة متوترة بين توتو وولف مدير فريق مرسيدس وبينوتو مع اختلافهما حول تأثير التوجيهات التقنية من "فيا" في ذاك الوقت.

لكن ووسط موسم 2021 الذي شهد كذلك ذات النوع من التوجيهات التقنية التي تعاملت مع مسألة محرك فيراري، فقد تساءل بينوتو عن سبب عدم تشكيل تدخلات "فيا" هذا العام لذات "الهجوم" الذي تعرض له فريقه قبل عامين.

وعند سؤاله إذا ما يرى تناقضًا كبيرًا بين ما أفضت إليه الملحمتان التقنيتان لفيراري ومرسيدس، قال بينوتو: "من دون الحديث عن موضوع محرك مرسيدس، أفضّل مناقشة مواضيع معروفة وواضحة بالفعل مثل: الأجنحة المرنة وإدارة ضغط الإطارات، والتي تتطلب توجيهات تقنية".

وأضاف: "إجراءات فيا كانت ضرورية بسبب التأويلات المختلفة لمبادئ القوانين. وكل ذلك لا يختلف عمّا حدث في 2019".

وتابع: "لكن لماذا ذلك الاختلاف في طريقة التعامل؟ فقد كنا نحن حينها معرضون أكثر من اللازم للضغط الإعلامي وعانينا من هجوم من منافسينا. لكن ذلك شي من الماضي الآن".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الوصول إلى ذات النغمة المستخدمة في 2019 ما يزال أمرًا خاطئًا. لكنني أعتقد بأنّه من المهم كذلك توضيح أن ما حدث حينها لا يختلف عما يحدث الآن، ولطالما حدث في الفورمولا واحد".

وأوضح بينوتو أنّ فيراري لم تتقدم بأيّ من تساؤلاتها إلى "فيا" حول نظام مرسيدس، لكنّه أكّد بأنه تحدث إلى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل حول المسألة.

وحين سُئِل إذا ما تدخلت فيراي في أيّ تصرّف من "فيا"، قال بينوتو: "لا، لم نفعل ذلك، على الرُغم أننا مثل كل الفرق والمصنعين نحاول فهم ما يقوم به منافسونا ونحلل الضور وننظر إلى بيانات الجي بي اس".

واختتم: "كانت لدينا بعض الشكوك وناقشناها مع ريد بُل. أنا شخصيًا تحدثت مع كريستيان هورنر، ولكننا لم نتقدم بأية أسئلة توضيحية إلى فيا".