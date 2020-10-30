فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
27 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
18 ساعات
:
31 دقيقة
:
30 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022

المشاركات
التعليقات
فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022

أوضحت فيراري "رفضها القاطع" لفكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من موسم 2022، على الرُغم من دفع ريد بُل لاعتماد تلك الخطة.

في أعقاب قرار هوندا الانسحاب من ساحة الفورمولا واحد نهاية العام المُقبل، أشارت ريد بُل إلى أنّها تفضّل خيار عدم البحث عن شريك جديد للمحرك والاستحواذ على مشروع هوندا، ومن ثمّ إدارة قسم وحدات الطاقة بنفسها حتى دخول قوانين المحرك الجديدة حيّز التطبيق بحلول 2026 على أبعد تقدير.

اقرأ أيضاً:

مع ذلك، ومن أجل أن تكون ريد بُل قادرة على الاستحواذ على برنامج هوندا للمحركات، فإنّها بحاجة لتجميد كامل على تطوير المحركات، حيث أنّها لن تستطيع تحمّل النفقات الضخمة الضرورية لتحسين أدائها في مواجهة مصنّعين أقوياء مثل مرسيدس وفيراري.

وتغييرٌ في قوانين الفورمولا واحد لتجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022 سيتطلّب دعمًا من الفرق المنافسة، ولا سيّما فيراري، والتي تحمل حق الرفض "الفيتو" التقني على القوانين كجزء من اتفاقية كونكورد الجديدة.

وبالرُغم من أنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد آثر عدم إلزام فريقه بأيّ قرار حول خطوة التجميد الأسبوع الماضي، لكنّ الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية لويز كاميليري قد استبعد بشكل قاطع أيّ دعم لتلك الخطة.

حيث يرى بأنّه وفي ظل دفع "فيا" نحو استخدام أكبر للوقود الحيوي خلال الأعوام القليلة المُقبلة، فسيكون من المستحيل عدم السماح بتطوير المحرك.

فقال خلال حديثه مع صحيفة غازيتا ديللو سبورت: "نحن نرفض بشكل قاطع تجميد تطوير وحدات الطاقة، حيث أنّ ذلك ضدّ روح وجوهر الفورمولا واحد".

وأضاف: "أعتقد أنّه من المهم توضيح أنّ القوانين الحالية توفّر بالفعل تجميدًا لتطوير المحركات في 2023، إلى جانب أنّ الفورمولا واحد لديها أهداف طموحة فيما يتعلّق بالطاقة المستدامة".

وتابع: "بدءًا من 2022 ستسمح القوانين بتقديم وقود يحتوي على 10 بالمئة إيثانول، لكنّ فيا ترغب ببلوغ 100 بالمئة في أقرب وقت ممكن: بشكل مثالي في العام التالي. وهذا حتمًا سيتطلّب تطوير بعض مكونات المحرك. إنّها مسألة معقّدة للغاية، ونحن نتحدث بانتظام حول ذلك مع كل الأطراف المعنية".

وبينما يعتقد البعض بأنّ قرار هوندا مغادرة ساحة الفورمولا واحد يمثّل جرس إنذار بأنّ الرياضة تحتاج إلى تغيير وجهتها مع وحدات الطاقة أو المخاطرة بخسارة المزيد من المصنّعين، لكنّ كاميليري ليس مقتنعًا لذلك.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "لا أعتقد بأنّ هذا سيحدث، لكنه سيسرّع الحاجة لتحديد الخصائص الأساسية لوحدات الطاقة في المستقبل. حيث أنّه على فيا، ليبرتي ميديا وصانعي المحركات أن يوازنوا بين أهدافهم، والتي قد تكون متضاربة في بعض الأحيان، فيما يتعلّق بالابتكار، الاستدامة البيئية والنفقات".

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

المقال السابق

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

المقال التالي

رايكونن: اتخاذ قرار المواصلة مع ألفا روميو "لم يكن صعباً"

رايكونن: اتخاذ قرار المواصلة مع ألفا روميو "لم يكن صعباً"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022

فرق الفورمولا واحد تتّفق على مبدأ سقف أجور سائقين بـ 30 مليون دولار بدءًا من 2023
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد تتّفق على مبدأ سقف أجور سائقين بـ 30 مليون دولار بدءًا من 2023

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

سترول: امتلاك مرسيدس للأسهم في أستون مارتن "خطوة مفصلية" في مسيرة الشركة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سترول: امتلاك مرسيدس للأسهم في أستون مارتن "خطوة مفصلية" في مسيرة الشركة

رايكونن: اتخاذ قرار المواصلة مع ألفا روميو "لم يكن صعباً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رايكونن: اتخاذ قرار المواصلة مع ألفا روميو "لم يكن صعباً"

أحدث الأخبار

رايكونن: اتخاذ قرار المواصلة مع ألفا روميو "لم يكن صعباً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رايكونن: اتخاذ قرار المواصلة مع ألفا روميو "لم يكن صعباً"

فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022

3
فورمولا 1

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

4
فورمولا 1

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

5
فورمولا 1

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

أحدث الأخبار

رايكونن: اتخاذ قرار المواصلة مع ألفا روميو "لم يكن صعباً"
فورمولا 1

رايكونن: اتخاذ قرار المواصلة مع ألفا روميو "لم يكن صعباً"

فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022
فورمولا 1

فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021
فورمولا 1

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد
فورمولا 1

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة
فورمولا 1

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

أحدث ملفات الفيديو

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد 06:56
فورمولا 1

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد

أجمل اللحظات في إيمولا 05:33
فورمولا 1

أجمل اللحظات في إيمولا

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021 07:22
فورمولا 1

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد 19:08
فورمولا 1

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد

إيمولا: لفة مع مارك جيني على متن 01:24
فورمولا 1

إيمولا: لفة مع مارك جيني على متن "أف2007"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.