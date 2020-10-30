فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022

في أعقاب قرار هوندا الانسحاب من ساحة الفورمولا واحد نهاية العام المُقبل، أشارت ريد بُل إلى أنّها تفضّل خيار عدم البحث عن شريك جديد للمحرك والاستحواذ على مشروع هوندا، ومن ثمّ إدارة قسم وحدات الطاقة بنفسها حتى دخول قوانين المحرك الجديدة حيّز التطبيق بحلول 2026 على أبعد تقدير.

مع ذلك، ومن أجل أن تكون ريد بُل قادرة على الاستحواذ على برنامج هوندا للمحركات، فإنّها بحاجة لتجميد كامل على تطوير المحركات، حيث أنّها لن تستطيع تحمّل النفقات الضخمة الضرورية لتحسين أدائها في مواجهة مصنّعين أقوياء مثل مرسيدس وفيراري.

وتغييرٌ في قوانين الفورمولا واحد لتجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022 سيتطلّب دعمًا من الفرق المنافسة، ولا سيّما فيراري، والتي تحمل حق الرفض "الفيتو" التقني على القوانين كجزء من اتفاقية كونكورد الجديدة.

وبالرُغم من أنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد آثر عدم إلزام فريقه بأيّ قرار حول خطوة التجميد الأسبوع الماضي، لكنّ الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية لويز كاميليري قد استبعد بشكل قاطع أيّ دعم لتلك الخطة.

حيث يرى بأنّه وفي ظل دفع "فيا" نحو استخدام أكبر للوقود الحيوي خلال الأعوام القليلة المُقبلة، فسيكون من المستحيل عدم السماح بتطوير المحرك.

فقال خلال حديثه مع صحيفة غازيتا ديللو سبورت: "نحن نرفض بشكل قاطع تجميد تطوير وحدات الطاقة، حيث أنّ ذلك ضدّ روح وجوهر الفورمولا واحد".

وأضاف: "أعتقد أنّه من المهم توضيح أنّ القوانين الحالية توفّر بالفعل تجميدًا لتطوير المحركات في 2023، إلى جانب أنّ الفورمولا واحد لديها أهداف طموحة فيما يتعلّق بالطاقة المستدامة".

وتابع: "بدءًا من 2022 ستسمح القوانين بتقديم وقود يحتوي على 10 بالمئة إيثانول، لكنّ فيا ترغب ببلوغ 100 بالمئة في أقرب وقت ممكن: بشكل مثالي في العام التالي. وهذا حتمًا سيتطلّب تطوير بعض مكونات المحرك. إنّها مسألة معقّدة للغاية، ونحن نتحدث بانتظام حول ذلك مع كل الأطراف المعنية".

وبينما يعتقد البعض بأنّ قرار هوندا مغادرة ساحة الفورمولا واحد يمثّل جرس إنذار بأنّ الرياضة تحتاج إلى تغيير وجهتها مع وحدات الطاقة أو المخاطرة بخسارة المزيد من المصنّعين، لكنّ كاميليري ليس مقتنعًا لذلك.

حيث قال: "لا أعتقد بأنّ هذا سيحدث، لكنه سيسرّع الحاجة لتحديد الخصائص الأساسية لوحدات الطاقة في المستقبل. حيث أنّه على فيا، ليبرتي ميديا وصانعي المحركات أن يوازنوا بين أهدافهم، والتي قد تكون متضاربة في بعض الأحيان، فيما يتعلّق بالابتكار، الاستدامة البيئية والنفقات".