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فيراري ترغب بوضع "ابتسامة على وجوه الجميع" في أستراليا

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فيراري ترغب بوضع "ابتسامة على وجوه الجميع" في أستراليا
09-03-2020

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري للفورمولا واحد أنّه يرغب بأن يُساعد فريقه على "وضع ابتسامة على وجوه" الجميع في أستراليا في ظلّ تواصل التشتيت المتزايد بسبب أزمة فيروس كورونا.

كانت فيراري محلّ التركيز في الأيّام الأخيرة بسبب المخاوف المتعلّقة بالسباقات الأولى من الموسم والقدرة على إجرائها نتيجة الحجر الصحيّ المفروض على عددٍ من المناطق في إيطاليا.

لكنّ الفريق أكّد أمسٍ الأحد أنّ خططه لسفر أطقمه لم تتضرّر وأنّ أفراده سيصلون إلى ملبورن من دون مشاكل.

وبحديثه ضمن تقديم فريقه فيراري للجولة الافتتاحيّة، قال بينوتو أنّ الحظيرة الإيطاليّة "متّحدة" بتوجّهها إلى السباق الأوّل.

وقال السويسري: "بعد فترة شتاء طويلة أمضيناها في العمل على بناء وتطير سيارتنا، حان الوقت للحصول على الإشارة الأولى لمستوى أدائنا ومدى فاعليّة التحسينات التي قدّمناها على مدار الأشهر القليلة الماضية".

وأكمل: "نعلم أنّ منافسينا أقوياء، لكنّنا نعلم كذلك أنّ هذه بداية موسم طويل سيكون فيه لنسق التطوير، والموثوقيّة، وفاعليّتنا العمليّة أهميّة كبرى".

وأردف: "نتحضّر لمواجهة كلّ هذه التحديات كفريقٍ متّحد، ونعي في ذات الوقت التقدّم الذي نحتاج لتحقيقه ونفخر أيضاً بالدعم الذي يُوفّره مشجّعونا حول العالم".

واختتم حديثه بالقول: "ضمن فترة عصيبة على إيطاليا والعالم بأسرع، وكجزء من رياضة دوليّة فإنّ من واجبنا محاولة رسم ابتسامة على وجوه الجميع في ظلّ تجهّزهم لمشاهدة السباق الأوّل من الموسم بذات مستوى التطلّع مثلنا".

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