فيراري ترغب بمراجعة عمليّاتها الاستراتيجيّة بعد خطأ الإطارات في البرازيل

جذبت الحظيرة الإيطاليّة الأنظار في بداية القسم الثالث من تصفيات إنترلاغوس يوم الجمعة عندما كان شارل لوكلير الوحيد على إطارات "انترميديت" في ظلّ وجود تهديد الأمطار.

وجاء قرار عدم اختيار إطارات الطقس الجاف ليكون خاطئًا بالكامل، حيث بقي المسار جافًا بما فيه الكفاية، لذا انتهى المطاف بلوكلير عاشرًا على شبكة الانطلاق.

وقال أصيل موناكو لاحقًا: "كنّا نتوقّع بعض الأمطار التي لم تأتِ مطلقًا. سأتحدّث مع الفريق وأحاول فهم ما يُمكننا فعله بشكلٍ أفضل في تلك الظروف. لكنّني محبطٌ جدًا. كانت وتيرتنا قويّة".

وقالت فيراري لاحقًا أنّ قرار وضع لوكلير على إطارات "انترميديت" جاء نتيجة رغبتها فصل استراتيجيّتي سائقَيها بالنظر إلى أنّ الأرصاد الجويّة أشارت إلى تهاطلٍ فوري للأمطار.

ولو وصلت الأمطار بالسرعة التي توقّعتها فيراري، لكان ذلك حاسمًا لضمان أصيل موناكو قطب الانطلاق الأوّل، حيث سيكون حينها كلّ السائقين الآخرين على الإطارات الخطأ.

لكن نتيجة عدم تهاطل الأمطار فقد تعيّن على فيراري الاعتراف بالخطأ. وبحديثه حول ما حدث، قال بينوتو أنّ هكذا أحوال جويّة جنونيّة تؤدي إلى خطٍ رفيع بين القرارات الصائبة والخاطئة.

لكنّه يشعر فيا لمقابل بأنّه من المهمّ أن يجتمع الفريق للحصول على فهمٍ أفضل لعمليّة اتّخاذ القرارات التي أدّت إلى فصل الاستراتيجيّتين في المقام الأوّل.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان هناك أيّ قلقٍ لدى فيراري حيال إفراطها في التفكير في بعض القرارات الاستراتيجيّة، قال بينوتو: "من الواضح أنّه بالنظر إلى هكذا ظروفٍ جويّة فإنّ الأمر يكون دائمًا عبارة عن يانصيب".

وأكمل: "أعتقد بأنّ حقيقة ضمان كيفن ماغنوسن قطب الانطلاق الأوّل وتواجد لويس هاميلتون ثامنًا وسيرجيو بيريز تاسعًا تعكس ذلك، أليس كذلك؟".

وأردف: "لكنّنا اتّخذنا القرار الخاطئ، لأنّنا كنّا الوحيدين على إطارات انترميديت حينها".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّه دائمًا ما يحدث ذلك النوع من الأخطاء في تلك الظروف المعيّنة. كما أنّ تلك الأخطاء قد تتحول إلى القرارات الصائبة كذلك، لأنّ تغيّر الأحوال الجويّة حدث بعد دقيقة ببساطة".

واختتم بالقول: "لكنّنا سنجتمع معًا كفريق وندرس العمليّة التي أفضت إلى هكذا قرار، وأعتقد بأنّ ذلك هو الأكثر أهميّة من القرار نفسه. لماذا فعلنا ذلك على عكس الآخرين".