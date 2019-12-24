فيراري ترغب بضمّ سائقات إلى برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

فقط ستّ نساء في التاريخ شاركن ضمن إحدى الجولات الرسمية لبطولة العالم للفورمولا واحد، إذ تظل ليلا لومباردي أكثرهنّ نجاحًا مع أفضل نتيجة وهي المركز السادس في سباق جائزة إسبانيا الكبرى لموسم 1975، إذ حصدت حينها نصف نقطة.

وكانت أحدث مشاركة نسائية من نصيب سوزي وولف، والتي شاركت في أربع حصص للتجارب الحرّة في موسمَي 2014 و2015، في حين تُعدّ جيوفانا آماتي آخر من حاولت المشاركة في جائزة كبرى، إذ أخفقت في التأهّل لثلاثة سباقات في 1992 لصالح فريق برابهام.

في المقابل، فإنّ بطلة سلسلة "دبليو" جايمي تشادويك وسائقة الفورمولا 2 تاتيانا كالديرون تملكان ارتباطات مع فريقَي ويليامز وألفا روميو على الترتيب، حيث اختبرت الأخيرة سيارة ساوبر قديمة ضمن تجارب خاصّة.

ويتحضّر الصانع الإيطالي لزيادة عدد المشاركين في أكاديمية فيراري للناشئين في 2020، بينما يحاول "الاستثمار في المستقبل"، وفقًا لمدير الفريق ماتيا بينوتو.

"بضعة سائقين آخرين سينضمّون إلى أكاديمية الفريق. إنّه أمر نعمل عليه بجد كبير، حيث أنّنا مسرورون بمعرفة ذلك" قال بينوتو.

وأضاف: "أكاديمية الناشئين استثمار مهم بالنسبة لنا. شارل أفضل مثال على ذلك. إذ أنّنا بحاجة إلى النظر نحو جيل المستقبل من المواهب من أجل فيراري. كما تبحث الأكاديمية كذلك عن سائقات للمستقبل".

وتابع: "ينبغي للنساء أن يكنّ جزءًا من أكاديمية فيراري. وهذا أمر نعمل عليه الآن من أجل ضمان أن يحدث ذلك قريبًا جدًا".

ومنذ انطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد في 1950، كان هنالك 772 سائقًا مختلفًا شاركوا في سباقات الجائزة الكبرى، اثنتان منهم فقط من النساء - لومباردي وماريا تيريسا دي فيليبيس - على الرُغم من أنّ غير المتأهّلة ديزيري ويلسون قد حققت نجاحًا في معتركات أخرى، حيث فازت بجولة من سلسلة الفورمولا واحد البريطانية في 1980 على حلبة براندز هاتش على متن سيارة "وولف دبليو آر4".

من جانبه، قال بطل العالم في الفورمولا واحد ستّ مرّات لويس هاميلتون ضمن فيديو نشرته مرسيدس الأسبوع الماضي أنّ سائقة ناجحة في الفئة الملكة سيكون جزءًا من حلمه لفورمولا واحد أكثر تنوعًا.

"أرغب بأن يكون الوصول لهذه الرياضة أكثر سهولة" قال هاميلتون الذي بات أوّل سائق فورمولا واحد ذا بشرة سوداء عندما خاض سباقه الأوّل في 2007.

وأكمل: "كنت في حفل فيا غالا والتقيت بعائلة آسيوية، حيث قلت «لقد ظننت بأنّني سأكون الوحيد من بشرة مختلفة هنا!» كون ذلك هو الوضع في العادة. أنا في عالم كان ذلك فيه أمرٌ معتاد لكامل حياتي".

وأردف: "لذا أن أرى أناس من أعراق مختلفة بين الجمهور، لهو أمر رائع أن نرى هذا التنوّع يتسلل ببطء إلى البطولة"

واختتم: "آمُل في مرحلة ما أن تكون هنالك سائقة شابة قوية تأتي وتتجاوز الصعاب وتُبهر الجميع، ألن يكون ذلك أمرًا مميزًا؟".