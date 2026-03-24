تمثل حلبة سوزوكا مختلفة عن أول جولتين في الموسم، وتُعتبر اختبارًا صعبًا بشكل خاص من حيث استعادة الطاقة.

وعلى الرغم من أنها ليست متطلبة مثل ملبورن، فإن إعادة تعبيد الحلبة بالكامل والظروف الجوية تخلق حالة من عدم اليقين بشأن مدى إمكانية تطبيق بيانات المحاكاة على أرض الواقع.

تركز العمل في مارانيللو على إظهار إمكانات سيارة SF-26 بشكل أفضل. وعلى الرغم من أن نتائج المحاكاة أعطت إشارات إيجابية، فإنه لا يمكن مقارنة تقدم فيراري مع منافسيها بشكل مباشر في هذه المرحلة.

الطابع التقني لفيراري مختلف بوضوح. فبينما يبدو الفريق تنافسيًا في المقاطع التقنية والمنعطفات، فإنه يعاني على الخطوط المستقيمة الطويلة.

وفي هذه المناطق، تمتلك مرسيدس الأفضلية من حيث السرعة واستعادة الطاقة، مستفيدة من محرك الاحتراق الداخلي.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل نسبة الانضغاط التي يمكن أن تتجاوز 16:1 عند درجات الحرارة المرتفعة، يتفوق محركها في المقاطع عالية السرعة.

لكن فيراري تتبع نهجًا مختلفًا. فبدلًا من محاولة اللحاق بمرسيدس بأسلوبها، تهدف إلى دفع الحدود القصوى من خلال حلول تتناسب مع خصائص SF-26.

وتركز على تحسين توزيع الطاقة على مدار اللفة من خلال الاستفادة من بنية الشاحن التوربيني الأصغر.

وبناءً على ذلك، تسعى فيراري إلى تعظيم استعادة الطاقة، خاصة في المنعطفات البطيئة ومناطق التجاوز. كما أن الحفاظ على سرعة دوران عالية للمحرك باستخدام تروس أقل عند الحاجة يُعد من بين الأساليب التي يتم النظر فيها.

ويواصل قسم المحركات، بقيادة إنريكو غوالتييري، أعمال الضبط الدقيق للحصول على أقصى كفاءة من وحدة الطاقة.

محور آخر لعمل فيراري هو التطوير الانسيابي. حيث يستمر العمل على حلّ الجانح الخلفي المتحرك المعروف باسم "ماكارينا". وقد تم اختبار هذا النظام ضمن حصة تجارب حرة واحدة فقط في الصين، ومن المتوقع استخدامه مرة أخرى في اليابان.

ومع ذلك، يتم التعامل بحذر مع استخدام هذا الحل. ففي شنغهاي، اشتكى السائقون من فقدان توازن السيارة أثناء مرحلة إغلاق الجناح، مما زاد من تعقيد مرحلة الكبح الحساسة أصلًا.

في مارانيللو، يتم العمل على خيارات مختلفة لحل هذه المشكلة. ولا يقتصر الأمر على توقيت فتح وإغلاق الجناح فحسب، بل تتم أيضًا إعادة تقييم إعدادات الجناح الأمامي لتحقيق التوازن. وهذه النوعية من المعايير لا يمكن قياسها في نفق الهواء.

في حين أن المكسب الانسيابي مع فتح الأجنحة واضح، فإن الأداء في وضع الإغلاق لا يزال بحاجة إلى تحسين. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع مشغّلين على الألواح الجانبية بدلًا من الدعامة المركزية يزيد حتمًا من وزن النظام.

مشكلة أخرى تحتاج فيراري إلى معالجتها هي الوزن. إذ تحتاج سيارة SF-26 إلى تخفيض وزنها. وبينما لا يزال جناح "ماكارينا" الحالي يُعتبر نسخة أولية، يجري تطوير مفهوم أكثر تقدمًا يسمح بأوقات إغلاق مختلفة حسب المنعطف.

نظرًا لأن هذه مجرد بداية الفترة التي تم فيها إدخال القوانين الجديدة، فمن المتوقع أن تتطور السيارات بشكل مستمر طوال الموسم.

كما أن الجناح البلاستيكي الصغير على جهاز حماية رأس السائق أو "الهالو"، الذي استُخدم حتى سباق الصين القصير، ثم تمت إزالته لتجنب الجدل، يُعد أيضًا من بين الخيارات المطروحة للعودة بشكل مختلف.

وعلى الرغم من أنه قيل إن هذا الجزء يعمل كـ "زجاج أمامي"، فقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان قد يؤثر على الرؤية. ومع استعداد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفرق المنافسة للاعتراض، فإن تطوير نسخة أكثر شفافية أصبح مطروحًا على الطاولة.

ورغم الهيمنة الحالية لمرسيدس، فإن فيراري لا تتراجع عن التطوير. وسيُظهر سباق جائزة اليابان ما إذا كان النهج الحالي صحيحًا. وبعد ذلك، ومع إلغاء سباقي البحرين وجدة، ستتسارع الجهود لسدّ الفارق.