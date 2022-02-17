فيراري "تدعم" قرارات "فيا" بشأن طريقة إدارة السباقات بعد استبعاد ماسي

بعد تحقيق طويل حول أحداث السباق الختامي للموسم الماضي، عندما عمد مايكل ماسي مدير السباقات السابق إلى تطبيق قوانين مختارة لضمان استئناف السباق قبل لفة من النهاية، قرر الكيان الحاكم للرياضة التصرّف لمعالجة الوضع.

واستجابة لما حصل، قررت "فيا" استبعاد ماسي من منصبه، مع تغيير طريقة إدارة السباقات عبر التبديل بين إدواردو فريتاس مدير سباقات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" ونيلز ويتيش مدير سباقات بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام".

كما سيحظى ذلك الثنائي بدعم من قبل هيربي بلاش نائب الراحل تشارلي وايتينغ مدير السباقات السابق.

وعلاوة على تغيير مدير السباق، قدمت "فيا" نظام إدارة السباق الافتراضي: حيث أكد محمد بن سُليّم رئيس "فيا" كذلك بأن إدارة السباق ستتلقى مساعدة عن بُعد من قبل منشأة تابعة للاتحاد، من المتوقع أن تكون في جنيف، يمكن تشبيهها بتقنية "فار" في كرة القدم.

هذا وتم اقتراح بعض من هذه التغييرات إلى الفرق في وقت سابق من هذا الأسبوع ضمن اجتماع لجنة الفورمولا واحد، حيث تلقت هذه الخطة دعم فريق فيراري الذي تأثّر إطلاق سيارته الجديدة اليوم الخميس بتوقيت بيان "فيا" الذي أعلنت فيه عن قرارتها الأخيرة.

من جهته، يأمُل كارلوس ساينز سائق فيراري أن يواصل ماسي ضمن دور في الإدارة العليا لدى "فيا"، إذ لم يتحدد مستقبله بعد في الاتحاد.

فقال: "أتمنى شخصيًا الأفضل لمايكل في دوره الجديد. كما أثق بأنه سيحصل على الكثير من المسؤوليات كوننا، كسائقين، أو بالنسبة لي على الأقل، نثق به فيما قام به مؤخرًا، حيث أرى أنه فعل ما هو في صالح الفورمولا واحد".

وتابع: "أرحّب كذلك بمديري السباق الجديدين، وأثق أنهما سيواجهان مهمة صعبة للغاية. لقد رأينا كيف أن ذلك دور صعب جدًا في الأعوام الأخيرة في الفورمولا واحد، ولا سيّما أن تحل مكان شخص مثل الراحل تشارلي (وايتينغ)، والذي نفتقده جميعًا".

وأكمل: "لكننا كذلك نتقبّل أن ذلك الدور يحتاج إلى أن يتم القيام بمهامه على نحوٍ لائق. ويجب دعمه كذلك، على غرار ما تخطط له فيا".

من جانبه، أوضح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن الفترة الطويلة التي استغرقها تحقيق أحداث جائزة أبوظبي تُظهر مدى تعقيد الوضع بالنسبة لفيا.

فقال: "ما حدث في أبوظبي تمت مناقشته بشكل مستفيض، وتحليله لأشهر وأسابيع. أعتقد بأن الفترة الطويلة التي استغرقها ذلك تُظهر كذلك مدى تعقيد المسألة".

وأردف: "أعتقد بصراحة أن بوسعنا التحسّن فقط من الآن. وإذا ما كان هنالك درس لتعلّمه، فأعتقد بأن تلك التغييرات كانت مطلوبة وضرورية، وسندعمها".

فيما صرّح شارل لوكلير سائق القلعة الحمراء بأنه من المؤكد أن قرار استبعاد ماسي تم على أسس جيّدة من قِبَل "فيا".

حيث قال: "أملك الكثير من الاحترام لمايكل ولكل ما فعله في البطولة. لقد كان على مقعد صعب جدًا في الأعوام الأخيرة، ولا سيّما خلال جائزة أبوظبي. ومع ختام كهذا، كانت الأمور لتكون مثيرة للجدل بشكل حتمي. لكن فيا اتخذت قرارًا ولديها بالتأكيد معلومات أكثر بكثير مما لدينا. لذلك أثق تمامًا بأن ذلك هو القرار الصائب، وسنمضي قُدمًا مع ذلك".