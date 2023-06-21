فيراري تخوض نقاشات في المصنع حيال الاستراتيجية في تصفيات كندا
قامت فيراري بإجراء نقاشات في مارانيللو بهدف مناقشة تداعيات استراتيجياتها في تصفيات جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد.
وجدت فيراري نفسها ضمن موجة انتقادات من قبل سائقها شارل لوكلير، الذي طلب الانتقال لإطارات سوفت في وقت مبكر من القسم الثاني للتصفيات، الأمر الذي رفضه الفريق وأراد منه إكمال لفة سريعة على إطارات انترميديت قبل ذلك.
لكن ومع إكمال أصيل موناكو للفته تلك وانتقاله إلى إطارات سوفت، عادت الأمطار للحلبة وفوّت لوكلير النافذة المثالية لتسجيل توقيت أفضل، ما كان يعني عدم تأهله للقسم الثالث.
وعبّر سائق فيراري عن غضبه إزاء ما حصل، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام مباشرة بعد الحصة، حيث كشف الفريق أن لوكلير غيّر وجهة نظره بعد أن تمّ شرح الاستراتيجية لاحقاً له.
بالرغم من ذلك، صرّح فريدريك فاسور مدير الفريق بأنه كان من الضروري إجراء تحليل مفصّل للوقوف على ما جرى ومناقشته سوية لتفادي تكرار المشاكل مستقبلاً.
فقال: "علينا التفكير فيما جرى. سنجتمع لمناقشة ذلك وكيفية تلافيه".
وأوضح فاسور بأنه وبينما كانت انتقادات لوكلير حادة مباشرة بعد الحصة، لكنه بات أكثر هدوءاً لاحقاً في اجتماع يوم السبت المسائي.
فقال: "يمكن دوماً القيام بعمل أفضل. لكنّ الثواني العشر الأولى بعد التصفيات ليست دائماً الأفضل (للخروج بتصريحات واستنتاجات)".
وتابع: "خضنا نقاشات جيدة مع شارل. قدمنا له وجهة نظرنا حيال الصورة الكامل للوضع؛ ما حصل خلال الحصة، وكان نقاشاً أكثر هدوءاً بكثير".
ويشعر فاسور أن لوكلير فشل في فهم ما يتطلبه الانتقال لاستعمال إطارات سوفت وما يحمله من مخاطر.
فقال: "خلال هذه المرحلة كانت الأمطار قادمة، وأردنا تسجيل لفة بأسرع وقت ممكن. لو دخلنا إلى المنصة في نهاية اللفة لوضع إطارات سوفت، حينها كان ليحتاج لفتين لتحمية الإطارات وبالتالي تأخير لفته السريعة بمقدار خمس دقائق. كانت تلك الاستراتيجية الصحيحة حينها".
وأشار فاسور إلى أن فيراري بحاجة للتحسن في مسألة محاولة وضع لوكلير بالصورة وراء قرارات الفريق.
فقال: "أعتقد أن التشوش حصل لأنه ربما لم يفهم الصورة الكاملة خلال التصفيات".
وأكمل: "ربما علينا تحسين هذه الناحية بحيث يفهم وجهات نظرنا".
واختتم: "لا يمكننا القول بأن عملنا في التصفيات كان جيداً. أعتقد أن الوتيرة كانت ممتازة، لكننا انطلقنا من المركزين العاشر والـ 11، وذلك يعني بأن شيئاً ما كان خاطئاً".
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