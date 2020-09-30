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فيراري تخطط لجلب المزيد من التحديثات على سيارتها لجائزة إيفل الكبرى

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فيراري تخطط لجلب المزيد من التحديثات على سيارتها لجائزة إيفل الكبرى

تتّجه فيراري لجلب المزيد من التحديثات على سيارتها "اس.اف1000" لجائزة إيفل الكبرى في الفورمولا واحد على حلبة نوربورغرينغ نهاية الأسبوع المُقبل.

اعتمدت القلعة الحمراء عددًا من الأجزاء الجديدة على سيارتها خلال جائزة روسيا الكبرى في سوتشي، حيث سجّل شارل لوكلير أفضل نتيحة للفريق منذ خمسة سباقات عبر حلوله بالمركز السادس.

وتضمّنت التحديثات الأخيرة صفائح جديدة على الجناح الخلفي، غطاء أنف جديد، وشفرات توجيه، وذلك في ظل سعي الفريق لمعالجة المشاكل التي تحدّ من أداء السيارة.

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عند مدى التقدم الذي شعر به مع التحديثات، قال لوكلير: "من حيث القيادة، لم أشعر بفارق كبير. لكن البيانات تقول بأنّ هنالك تقدم بسيط، وهو ما توقعناه، لذلك تبدو تلك خطوة إيجابية. الآن أتطلع إلى السباق المُقبل حيث عادة ما نحظى بتقدم أكبر".

من جانبه، استفاض ماتيا بينوتو مدير الفريق في الحديث حول تحديثات السيارة، مؤكّدًا أنّ بعض التحديثات سيتم جلبها إلى جولة نوربورغرينغ، حيث قال بأنّ اهتمام الفريق بعد ذلك سيتحول إلى تحسين الناشر على سيارة "اس.اف1000".

"كما قال شارل، سنحظى ببضعة تحديثات إضافية في نوربروغرينغ، لكنّها من جديد لن تكون تحديثات كبيرة" قال بينوتو.

وتابع: "لكنّها ما تزال تحديثات هامة بالنسبة لنا بالنظر إلى مستوى التنافسية الحالي. بعد ذلك سنركّز بشكل أساسي على جانب الناشر فيما تبقى من الموسم، لكن لم نحدد بعد متى سنقوم بذلك".

في المقابل، لم يشعر بينوتو بأنّ نتيجة لوكلير في روسيا يمكن أن يكون مردّها إلى التحديثات، بل يرى بأنّ تصميم حلبة سوتشي ناسب سيارة فيراري على نحوٍ أفضل.

فقال: "لا أعتقد بأنّ تلك النتيجة مردّها إلى التحديثات. إنّها ساعدت بكل تأكيد، لكنها لم تكن السبب. إذ وكما قال شارل، أعتقد بأنّنا حظينا هناك بتوازن أفضل على السيارة، ولا سيّما مع خصائص الحلبة. نأمُل أن نكون قد وجدنا بعض التنافسية من جديد، ما سيمنح الفرصة للسائقين بالمنافسة على الأقل على مركز أفضل في المستقبل".

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