فيراري تخطط "لتعديلات بسيطة" على عملياتها الاستراتيجية في الفورمولا واحد لموسم 2023

بعدما بدا بأنها ستنافس ريد بُل وماكس فيرستابن بقوة على بطولة العالم في المراحل الأولى من الموسم الماضي، تراجع أداء فيراري بسبب مزيج من مشاكل الموثوقية وبعض الأخطاء الاستراتيجية.

حيث أدّت بعض القرارات الاستراتيجية - لعل أبرزها في سيلفرستون عندما أبقت فيراري شارل لوكلير على المسار على إطارات مستعملة من أجل إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان، وفي المجر حيث تم وضع إطارات هارد على سيارة المونغاسكي بينما كان في الصدارة قبل أن يتراجع في الترتيب - إلى التشكيك في مقاربة الفريق في خط الحظائر.

وقد حذّر فريدريك فاسور المدير الجديد للفريق من خطوة إجراء تغييرات شاملة بعد تولّيه قيادة القلعة الحمراء، مُشيرًا إلى أن هنالك عوامل أكثر عمقًا ساهمت في تلك الأخطاء من مجرد الأفراد أنفسهم.

لكن وعقب الكشف عن سيارة فيراري الجديدة في فيورانو اليوم الثلاثاء، أوضح فاسور أنه ستكون هنالك بعض التعديلات على مقاربة الفريق لناحية الاستراتيجية للسباق الأول من الموسم في البحرين الشهر المُقبل.

فقال: "نعم، سندخل بعض التعديلات البسيطة. لكنني سبق وقلت بأنكم ترون فقط الجزء الظاهر من الجبل الجليدي، وعندما كنتم تتحدثون عن الاستراتيجية، كنتم تتحدثون عن مسؤول الاستراتيجية".

وأضاف: "الأمر لا يتمحور حول شخص واحد يضغط على أحد الأزرار، إنها عملية شاملة للفريق في المصنع وكذلك ما يدور من عمليات في خط الحظائر. لذا فإنها صورة كاملة عوضًا عن مجرد شخص واحد".

من جهته، شرح لورون ميكيز مدير التسابق لدى فيراري قيام الفريق "بمراجعة مكثفة جدًا" لما حدث في 2022، والنظر فيما افتقر إليه الفريق.

فقال: "لقد تعلمنا بعض الأمور من العام الماضي بالطريقة الصعبة، لذلك قمنا بالطبع بمراجعة شاملة للوضع".

وأكمل: "ما يعنيه ذلك لنا هو أننا نركز الآن على تقديم أفضل منصة للفريق ليعبروا عن أنفسهم، حيث راجعنا عملياتنا والطريقة التي كنا نعمل بها من أجل ضمان أن يعبّر كل شخص عن وجهة نظره بأفضل طريقة ممكنة".

شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن وفريدريك فاسور، فيراري تصوير: فيراري