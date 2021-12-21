فيراري تُخطّط لتشغيل جهاز محاكاتها الجديد للفورمولا واحد في مرحلة مبكّرة من 2022

أعلنت فيراري في يوليو الماضي عن إكمالها العمل على منشأة محاكاة جديدة متطوّرة في فيورانو بعد عامين من العمل، بتطويرٍ من شركة دينيزما البريطانيّة.

وكشف الفريق حينها أنّه يهدف لتشغيل النظام الجديد في المراحل الأخيرة من موسم 2021، إلى جانب المساعدة في تطوير سيارة 2022 وفق القوانين التقنيّة الجديدة.

وفي حين أنّ جهاز المحاكاة الجديد استُخدم للمرّة الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي، أمضت فيراري الأشهر القليلة الماضية في العمل مع سائقيها على معايرته والوصول به إلى أعلى مستويات الأداء. واستُخدم للمرّة الأولى لدعم جهود السباق خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى.

وبحديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام في أبوظبي، قال لورون ميكيز المدير الرياضيّ لفيراري أنّ الفريق يهدف لأن يعمل الجهاز الجديد بشكلٍ كامل في المراحل الأولى من العام المقبل.

وقال الفرنسي: "بدأنا باستخدامه مع السائقين في سبتمبر، لكنّ ذلك يتطلّب شهرًا، وشهرين، وثلاثة في الحقيقة للتحقّق من كلّ شيء".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ماتيا قال أنّنا استخدمناه لدعم جهود السباق نهاية الأسبوع الماضي للمرّة الأولى. ذلك لا يعني أنذ أعمال المطابقة انتهت. ذلك جزء من عمليّة جمع البيانات والتحقّق منها".

وأردف: "لكن هل يعمل الجهاز بطاقته الكاملة؟ كلّا. متى سيحدث ذلك؟ ربّما خلال الأشهر الأولى من العام المقبل".

وواصل شرحه بالقول: "لذا ذلك ما نستخدمه. وذلك ما نعمل عليه. هل هو بصدد تقديم إمكانيّاته الكاملة؟ كلّا، على الإطلاق".

ويملك جهاز المحاكاة الجديدة إمكانيّات دمج السائقين بشكلٍ كامل، مثلما تفعل بعض الفرق الأخرى. ويُعدّ أنطونيو فوكو ودافيدي ريغون سائقا المحاكاة الأساسيان بالنسبة لفيراري للفورمولا واحد.

وتُواصل فيراري استخدام جهاز المحاكاة السابق للمساعدة في عمليّة الانتقال للمنشأة الجديدة، حيث يعتقد ميكيز أنّها "قدّمت خطوة كبيرة" ولم يُشاهدها إلّا "عددٌ محدودٌ للغاية" من الموظّفين في صفوف فيراري.

وقال ميكيز في هذا الصدد: "من منظور الموارد، فإنّك لا ترغب بأن تكون المرحلة الانتقاليّة طويلة للغاية".

وأكمل: "لهذا السبب تروننا ننتقل إلى الجهاز الجديد من أجل دعم جهود السباق، بالرغم من أنّه ليس جاهزًا بعد بنسبة 100 بالمئة، ذلك لأنّ هناك إهدارًا للطاقة بالانتقل من واحدٍ للآخر".

وأردف: "لكن أجل، هناك فترة نستخدمهما فيها معًا من أجل الانتقال بشكلٍ كامل إلى الجديد".

وقال شارل لوكلير سائق الفريق في أبوظبي أنّ جهاز المحاكاة الجديد يبدو "رائعًا"، لكنّه لم يُكمل أيّة أعمال عليه بعد.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه سيُوفّر تقدّمًا على كلّ ما نشعر به، خاصة بالنسبة لشعور السائق".

وأكمل: "من الصعب محاكاة قوى الجاذبيّة التي نشعر بها في السيارة الحقيقيّة. لذا سيتركّز أغلب كلّ شيء حول ذلك، على شعور السائقن الذي سيتحسّن. لكنّني لم أختبره بعد".