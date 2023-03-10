فيراري تخسر خدمات سانشيز أحد كبار التقنيين في فريق الفورمولا واحد
يواجه فريق فيراري بعض التحديات على الصعيد التقني، وذلك بعد خروج مفاجئ لمدير قسم تصميم السيارة، دايفيد سانشيز، وفق ما علم موقعنا "موتورسبورت.كوم".
عمل سانشيز على تصميم وتطوير سيارة فيراري في آخر موسمين، كما كان يعمل في مارانيللو منذ أكثر من 10 أعوام.
انضم إلى الفريق في البداية قادماً من مكلارين في 2012 ضمن قسم الانسيابية قبل أن يعمل مكان ديرك دو بير، بمنصب أعلى ضمن القسم.
ومن ثم ترقى ليصبح رئيس قسم الانسيابية بأكمله في 2019، قبل أن يصبح كبيراً للمهندسين ويترأس عمليات تصميم السيارة.
بالتالي، كان مسؤولاً عن العمل على سيارتي الموسم الماضي والحالي.
وكان أحد الشخصيات الرئيسية تحت إدارة ماتيا بينوتو (المدير السابق للفريق)، ويُنسب له دور في عودة الفريق القوية منذ 2017، حيث نجح مع سايمون ريستا بتقديم سيارة قادرة على الفوز بالسباقات.
ولا يعتبر توقيت رحيل سانشيز مناسباً للفريق، حيث تواجه فيراري تحديات تتمثل بمحاولة إغلاق الفارق خلف ريد بُل بعد سباق افتتاحي مخيب للآمال في البحرين.
بالتالي سيتوجب على فيراري تعديل هيكليتها الداخلية خلال فترة قصيرة، لتعويض غيابه.
وتأتي خطوة خروج سانشيز تزامناً مع تأكيد فريدريك فاسور مدير الفريق سعيه لتحسين عمل كامل أقسام الفريق سعياً لتحسين الأداء.
أهم ستّة أخبار من الأسبوع الماضي بعد سباق البحرين الافتتاحي
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فيراري تخسر خدمات سانشيز أحد كبار التقنيين في فريق الفورمولا واحد
فيراري تخسر خدمات سانشيز أحد كبار التقنيين في فريق الفورمولا واحد فيراري تخسر خدمات سانشيز أحد كبار التقنيين في فريق الفورمولا واحد
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