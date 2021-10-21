فيراري تختبر حلول 2022 في أوستن نهاية هذا الأسبوع

تُواصل الحظيرة الإيطاليّة اختبار مكوّنات محرّك 2022 عبر تقديم مضخّات وملحقات أخرى أخفّ وزنًا وذلك تحضيرًا للمحرّك الجديد ذي المكابس "خارقة السرعة" في العام المقبل.

وبعد تحليله السباقات المقبلة في ما تبقى من هذا الموسم، أشار ماتيا بينوتو إلى جائزة المكسيك الكبرى معتبرًا أنّها ستكون الأفضل بالنظر إلى تناسبها مع خصائص سيارة "اس.اف21".

ولم يكشف مدير الفريق بعد عن محاكاة الحصان الجامح لجائزة الولايات المتّحدة الكبرى، لكنّ بعض الشائعات تفيد بأنّ البيانات المستخلصة من أعمال المحاكاة تُشير إلى أنّ فيراري قادرة على تقديم أداء جيّد مرّة أخرى بعد المؤشّرات الإيجابيّة في إسطنبول.

وكان شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن قد حصلا على وحدة الطاقة الرابعة لكلٍ منهما والمزوّدة بالنظام الهجين الجديد، وسيكون بوسعهما إظهار القدرات الكاملة لوحدة طاقة "065/6 إيفو" في حال عدم تأثّر عطلة نهاية الأسبوع بالأمطار. وسيُحاول الفريق ردم فجوة الـ 7.5 نقطة التي تفصله عن مكلارين صاحبة المركز الثالث في بطولة الصانعين.

كما أنّ فيراري تهدف لمواصلة العمل على مقاربتها لموسم 2022 الذي تأمل أن يُعيدها إلى المقدّمة والمنافسة على البطولة.

وضمن حواره الحصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، لم يُخف ساينز ذلك، حيث قال: "أنا متأكّدٌ من أنّنا قمنا بعملٍ مدهش في فيراري في الأعوام الأخيرة بهدف بناءٍ فريقٍ فائز. مثلما قلت فلا أعلم إن كان موسم 2022 سيكون هو العام، لكن بالتأكيد سيكون الفرصة الأولى للمحاولة".

لذا إلى جانب التطلّع إلى نتائج تسمح للحصان الجامح بتحقيق هدفه لهذا الموسم، فإنّ هناك التزامًا باختبار كلّ شيء على سيارة "اس.اف21" يُمكن نقله إلى سيارة 2022 تماشيًا مع القوانين.

وفي حين أنّ هناك تجميدًا واضحًا لمكوّنات وحدة الطاقة وفق ما حدّدته "فيا"، إلّا أنّ هناك بعض الملحقات التي لا تندرج ضمن المكوّنات المجمّدة مثل مضخّات الوقود والزيت والتي يُمكن تغييرها بحريّة.

وستُستخدم حلولٌ منتظرة لموسم 2022 في جولة أوستن نهاية هذا الأسبوع: إذ سيستخدم الفريق مضخّات أخفّ وزنًا والتي سيتعيّن عليها اجتياز اختبارات الموثوقيّة على السيارة والتي ستسمح لاحقًا بالمصادقة على وحدة الطاقة الجديدة "خارقة السرعة" بالنظر إلى أنّ مشروع المهندس وولف زيمرمان يعد بتقديم بعض التصاميم المبتكرة فيها.

بعبارة أخرى تتطلّع فيراري إلى القسم الأخير من الموسم بتفاؤل، وتأمل أن تجني ثمار عملها الصامت عندما تُطلق سيارة العام المقبل.