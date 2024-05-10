فيراري تختبر حزمة تحديثاتها لإيمولا خلال يوم التصوير على حلبة فيورانو
وضعت فيراري حزمة تحديثات كبيرة تحت الاختبار الفعلي خلال يوم تصوير على حلبة فيورانو اليوم الجمعة، وذلك من أجل تقديمها خلال جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى الأسبوع المُقبل.
الصورة من قبل: دافيدي كافازا
تتمحور حزمة التحديثات حول فلسفة جديدة لجوانب السيارة وغطاء المحرك، فيما ستخضع باقي سيارة اس.اف-24 لعدة تغييرات كذلك في ظل سعي فيراري لتسليط المزيد من الضغط على ريد بُل واستيعاب الخطر الذي تشكّله الآن مكلارين العائدة بقوة مع حزمة تحديثاتها الأخيرة.
وبعد أن انتقلت فيراري إلى جوانب بفتحات سفلية في بداية الموسم، أصبحت الآن تعتمد ترتيبًا أعلى للفتحات، مشابه لما تعتمده ريد بُل هذا الموسم. ومع ذلك، في حين أن ريد بُل تمكنت من تقليل حجم الفتحة الأفقية، فإن ما تعتمده فيراري أكثر توسعًا.
وفي الوقت نفسه، تم دمج القناة الالتفافية العمودية بجانب الهيكل مع فتحة الهواء الرئيسية لتشكيل فتحة أكبر، على غرار الترتيب الذي تعتمده ألبين ومرسيدس هذا العام.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: دايفيد كافازا
فيما تمديد عمود مرآة الجناح الخارجية للمساعدة في ترتيب تدفق الهواء بطول السطح العلوي لجوانب السيارة.
هذا وآثرت فيراري تقديم كامل حزمة التحديثات في إيمولا على أمل أن تقدم خطوة أكبر بكثير في أداء الفريق، بينما سيكون لدى الفريق المزيد من الوقت لتقييم وفيهم تأثيرها.
وينبغي لذلك أن يضع الفريق كذلك في موقع جيد للنصف الثاني من الموسم، في حال كان هنالك توافق جيد بين السلوك على أرض الواقع للأجزاء الجديدة وما كان متوقعًا من خلال اختبارات المحاكاة.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: دايفيد كافازا
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
دبليو إي سي: جوتا تسجل فوزها الأول في الحقبة الخارقة من بوابة سبا 6 ساعات
فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب
موتو جي بي: مارتن يفوز في سباق لومان القصير بالتزامن مع انسحاب بانيايا
فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات