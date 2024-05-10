فيراري تختبر حزمة تحديثاتها لإيمولا خلال يوم التصوير على حلبة فيورانو

تتمحور حزمة التحديثات حول فلسفة جديدة لجوانب السيارة وغطاء المحرك، فيما ستخضع باقي سيارة اس.اف-24 لعدة تغييرات كذلك في ظل سعي فيراري لتسليط المزيد من الضغط على ريد بُل واستيعاب الخطر الذي تشكّله الآن مكلارين العائدة بقوة مع حزمة تحديثاتها الأخيرة.

وبعد أن انتقلت فيراري إلى جوانب بفتحات سفلية في بداية الموسم، أصبحت الآن تعتمد ترتيبًا أعلى للفتحات، مشابه لما تعتمده ريد بُل هذا الموسم. ومع ذلك، في حين أن ريد بُل تمكنت من تقليل حجم الفتحة الأفقية، فإن ما تعتمده فيراري أكثر توسعًا.

وفي الوقت نفسه، تم دمج القناة الالتفافية العمودية بجانب الهيكل مع فتحة الهواء الرئيسية لتشكيل فتحة أكبر، على غرار الترتيب الذي تعتمده ألبين ومرسيدس هذا العام.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: دايفيد كافازا

فيما تمديد عمود مرآة الجناح الخارجية للمساعدة في ترتيب تدفق الهواء بطول السطح العلوي لجوانب السيارة.

هذا وآثرت فيراري تقديم كامل حزمة التحديثات في إيمولا على أمل أن تقدم خطوة أكبر بكثير في أداء الفريق، بينما سيكون لدى الفريق المزيد من الوقت لتقييم وفيهم تأثيرها.

وينبغي لذلك أن يضع الفريق كذلك في موقع جيد للنصف الثاني من الموسم، في حال كان هنالك توافق جيد بين السلوك على أرض الواقع للأجزاء الجديدة وما كان متوقعًا من خلال اختبارات المحاكاة.