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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / تحليل

فيراري تختبر أرضيّة بخصائص 2021 خلال التجارب الحرّة في البرتغال

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فيراري تختبر أرضيّة بخصائص 2021 خلال التجارب الحرّة في البرتغال

ستختبر فيراري خصائص أرضيّة سيارتها لموسم 2021 خلال حصّتي التجارب الحرّة من جائزة البرتغال الكبرى في محاولة للحصول على بداية مبكّرة وفق قوانين العام المقبل.

ستكون هذه اللمحة الأولى للحظيرة الإيطاليّة على القوانين الجديدة، التي ستُجبر الفرق على قطع قسمٍ كبيرٍ من الأرضيّة، وكيف ستُؤثّر على أداء السيارة على أرض الواقع.

وبعد دراسة تأثير تلك التغييرات في أنظمة الموائع الحسابيّة و"سي اف دي" ونفق الهواء، فإنّ البيانات التي سيتمّ تجميعها على حلبة بورتيماو ستُستخدم لتحسين التطابق مع بيانات المحاكاة، ومن شأن ذلك المساعدة على تحسين وجهة التطوير المعتمدة.

وكان هناك تركيزٌ خاصٌ على مدار الأعوام الأخيرة على تلك المنطقة من السيارة عند حافة الأرضيّة مباشرة أمام الإطار الخلفي. وضمن محاولة لتعزيز قدر الارتكازيّة، واصلت فيراري إجراء تغييرات هذا الموسم، مثلما يظهر عبر الصورة المصغّرة التي تُمثّل الخصائص الأقدم.

وكجزء من خطّة لخفض مستويات الارتكازيّة بنسبة 10 بالمئة لموسم 2021، اختارت "فيا" تلك المنطقة من السيارة وفرضت قيودًا على أبعادها، كما سيتمّ حظر الفتحات والشروخ على حافة الأرضيّة في الأمام كذلك.

مقارنة أرضية سيارة فيراري اس.اف1000

مقارنة أرضية سيارة فيراري اس.اف1000

تصوير: جورجيو بيولا

بدورها اختبرت مكلارين حلًا للعام المقبل في بلجيكا تضمّن قطعًا في الأرضيّة وتأمل الحظيرة البريطانيّة على الحصول على دفعة مبكّرة من ذلك على صعيد تصميم سيارتها لموسم 2021 وضمان تقديمه للأداء المطلوب.

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

تصوير: صور موتورسبورت

وبالمقارنة مع الحلّ الذي جلبته فيراري إلى جولة البورتغال، فمن المثير للاهتمام الإشارة إلى أنّ فيراري اختارت إنشاء زخرفة على القسم الخلفي من الأرضيّة.

ومن المرجّح أنّ ذلك جاء في محاولة لتدوير الهواء وتشتيت الاضطرابات الهوائيّة التي يُنتجها الإطار الخلفيّ، والتي من شأنها الإضرار بأداء الناشر.

وكجزء من حزمة تغييرات القوانين التي قدّمتها "فيا"، يجب على شفرات قناة تهوية المكابح الخلفيّة أن تُصبح ضيّقة في العام المقبل. ويبدو أنّ ذلك حاضرٌ كذلك ضمن حزمة اختبار فيراري، إلى جانب ناشرٍ يتضمّن أشرطة تقسيم أضيق.

القسم الخلفي لسيارة فيراري اس.اف1000
القسم الخلفي لسيارة فيراري اس.اف1000
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