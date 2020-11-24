فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: تحسّن الأداء مشجّعٌ لآمالنا لموسم 2021

المشاركات
التعليقات
فيراري: تحسّن الأداء مشجّعٌ لآمالنا لموسم 2021

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد أنّ تحسّن أداء فريقه خلال الفترة الأخيرة يمثّل علامة مشجّعة حيال فرصه لتحقيق المزيد من التقدّم في موسم 2021.

واجهت الحظيرة الإيطاليّة بداية صعبة هذا الموسم، حيث افتقرت سيارة "اس.اف1000" للطاقة بالمقارنة مع العام الماضي، بينما افتقر الهيكل للكفاءة الانسيابيّة.

نتيجة لذلك أقدم الفريق على اتّباع نهجَين متزامنين لتحسين أدائه: حيث تمثّل الأوّل في تجهيز محرّكٍ جديد بالكامل على جهاز القياس في مصنع الفريق، أمّا الثاني فقد تمثّل في العمل على إجراء تغييرات في السيارة لمعالجة نقاط الضعف الانسيابيّة.

وفي حين أنّ ثمار العمل على جهاز القياس بالنسبة للمحرّك لن تظهر إلّا مع انطلاق التجارب الشتويّة لموسم 2021، فإنّ مجموعة من التغييرات الانسيابيّة على سيارة "اس.اف1000" قد آتت ثمارها وأعادت الفريق إلى دائرة المنافسة على منصّات التتويج.

وتواجد سيباستيان فيتيل في المركز الثالث في السباق الماضي في تركيا، بينما حلّ زميله شارل لوكلير رابعًا لتكون فيراري الفريق الأكثر حصدًا للنقاط في ذلك السباق.

ويعتقد بينوتو، الذي اختار العمل عن بعد وعدم السفر إلى تركيا، أنّ تحسّن الأداء الذي حقّقته فيراري يُثبت أنّ بوسع الفريق استخراج المزيد من السرعة من سيارته الحاليّة بالرغم من تجميد قوانين الهيكل في الفورمولا واحد لموسم 2021.

وقال الإيطاليّ: "من الواضح أنّه من المهمّ للغاية أن تُقدّم فيراري أداءً جيّدًا في الوقت الحاضر. نعلم أنّنا حسّنا سيارتنا، وبالنظر إلى السباقات الأخيرة فقد حسّنا موقعنا في السباقات".

وأكمل: "أعتقد بأنّ السيارة استعادت ثبات أدائها وأصبحت أسرع قليلًا. لذا من الرائع على الأقل أن نُحقّق هذه النتائج، كون ذلك رائعٌ للعام المقبل. كما من الرائع التطلّع للسباقات المقبلة".

اقرأ أيضاً:

ثمّ تابع: "وكذلك على صعيد ترتيب بطولة الصانعين فإنّ البطولة لم تنتهِ بعد، ذلك مشجّع".

وأردف: "يعمل الجميع في المصنع بجهد من أجل فهم نقاط ضعف السيارة ومحاولة معالجتها. خاصة مع تحضيرنا للموسم المقبل، تلك النتائج تجعلنا متشجّعين".

وبالرغم من أنّ نتيجة تركيا أشارت إلى تحقيق فيراري لمكاسب في الأداء، لا يزال هناك شعورٌ بالحذر من أنّ الأحوال المخادعة والمتقلّبة في سباق إسطنبول ساعدت فيراري.

لكنّ فيتيل يعتقد بأنّ سباق تركيا زاد من أهميّة قدرات السائق بالمقارنة مع الوضع العادي، لكنّ أداء السيارة أصبح أكثر أهميّة كذلك.

وقال: "أعتقد بأنّ الحقيقة هي أنّك تحتاج للمزيد من القدرات من أجل إحداث فارقٍ في تلك الظروف، لأن المسار زلقٌ جدًا وتكون قريبًا من الحافة على الدوام".

وأكمل: "لا تزال مرهونًا بتواجد الإطارات في المجال المناسب، وكيفيّة عمل السيارة. لكن لنقل أنّ لديك مجالًا أوسع لإظهار قدراتك".

اقرأ أيضاً:

عمل طواقم الفورمولا واحد عن بُعد "مهمة هائلة الصعوبة"

المقال السابق

عمل طواقم الفورمولا واحد عن بُعد "مهمة هائلة الصعوبة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن: قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022 لم تُصمّم لإيقاف هيمنة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022 لم تُصمّم لإيقاف هيمنة مرسيدس

هاميلتون بات يفهم الآن دور شوماخر بتحقيق النجاح في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون بات يفهم الآن دور شوماخر بتحقيق النجاح في الفورمولا واحد

فيتيل سيخبر لوكلير بأنه لا حاجة ليقسو على نفسه إثر خسارة منصة تتويج "غير مهمة" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل سيخبر لوكلير بأنه لا حاجة ليقسو على نفسه إثر خسارة منصة تتويج "غير مهمة" في تركيا

تحليل: كيف أغفل خطأ إعدادات مدى تقدّم الجناح الأماميّ لسيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف أغفل خطأ إعدادات مدى تقدّم الجناح الأماميّ لسيارة ريد بُل

أحدث الأخبار

فيراري: تحسّن الأداء مشجّعٌ لآمالنا لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: تحسّن الأداء مشجّعٌ لآمالنا لموسم 2021

عمل طواقم الفورمولا واحد عن بُعد "مهمة هائلة الصعوبة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عمل طواقم الفورمولا واحد عن بُعد "مهمة هائلة الصعوبة"

وولف كان يشعر على الدوام "بارتياح كبير" حيال مستقبل راسل مع ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف كان يشعر على الدوام "بارتياح كبير" حيال مستقبل راسل مع ويليامز

ريكاردو غير محبط لتواجد رينو في آخر معركة المركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو غير محبط لتواجد رينو في آخر معركة المركز الثالث

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن: قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022 لم تُصمّم لإيقاف هيمنة مرسيدس

2
فورمولا 1

هاميلتون بات يفهم الآن دور شوماخر بتحقيق النجاح في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

فيتيل سيخبر لوكلير بأنه لا حاجة ليقسو على نفسه إثر خسارة منصة تتويج "غير مهمة" في تركيا

4
فورمولا 1

تحليل: كيف أغفل خطأ إعدادات مدى تقدّم الجناح الأماميّ لسيارة ريد بُل

أحدث الأخبار

فيراري: تحسّن الأداء مشجّعٌ لآمالنا لموسم 2021
فورمولا 1

فيراري: تحسّن الأداء مشجّعٌ لآمالنا لموسم 2021

عمل طواقم الفورمولا واحد عن بُعد "مهمة هائلة الصعوبة"
فورمولا 1

عمل طواقم الفورمولا واحد عن بُعد "مهمة هائلة الصعوبة"

وولف كان يشعر على الدوام "بارتياح كبير" حيال مستقبل راسل مع ويليامز
فورمولا 1

وولف كان يشعر على الدوام "بارتياح كبير" حيال مستقبل راسل مع ويليامز

ريكاردو غير محبط لتواجد رينو في آخر معركة المركز الثالث
فورمولا 1

ريكاردو غير محبط لتواجد رينو في آخر معركة المركز الثالث

فيرشتابن: قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022 لم تُصمّم لإيقاف هيمنة مرسيدس
فورمولا 1

فيرشتابن: قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022 لم تُصمّم لإيقاف هيمنة مرسيدس

أحدث ملفات الفيديو

كيف خسر لانس سترول جائزة تركيا الكبرى؟ 06:38
فورمولا 1
20-11-2020

كيف خسر لانس سترول جائزة تركيا الكبرى؟

جايمس فاولز يتكلم عن مجريات سباق جائزة تركيا الكبرى 2020 10:52
فورمولا 1
20-11-2020

جايمس فاولز يتكلم عن مجريات سباق جائزة تركيا الكبرى 2020

لويس هاميلتون يجيب على أسئلة المتابعين 05:49
فورمولا 1
20-11-2020

لويس هاميلتون يجيب على أسئلة المتابعين

هل تعتبر سيارة مرسيدس 2020 الأعظم في تاريخ الفورمولا واحد؟ 10:54
فورمولا 1
20-11-2020

هل تعتبر سيارة مرسيدس 2020 الأعظم في تاريخ الفورمولا واحد؟

أجمل الصور من جائزة تركيا الكبرى 2020 02:54
فورمولا 1
19-11-2020

أجمل الصور من جائزة تركيا الكبرى 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.