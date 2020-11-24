فيراري: تحسّن الأداء مشجّعٌ لآمالنا لموسم 2021

واجهت الحظيرة الإيطاليّة بداية صعبة هذا الموسم، حيث افتقرت سيارة "اس.اف1000" للطاقة بالمقارنة مع العام الماضي، بينما افتقر الهيكل للكفاءة الانسيابيّة.

نتيجة لذلك أقدم الفريق على اتّباع نهجَين متزامنين لتحسين أدائه: حيث تمثّل الأوّل في تجهيز محرّكٍ جديد بالكامل على جهاز القياس في مصنع الفريق، أمّا الثاني فقد تمثّل في العمل على إجراء تغييرات في السيارة لمعالجة نقاط الضعف الانسيابيّة.

وفي حين أنّ ثمار العمل على جهاز القياس بالنسبة للمحرّك لن تظهر إلّا مع انطلاق التجارب الشتويّة لموسم 2021، فإنّ مجموعة من التغييرات الانسيابيّة على سيارة "اس.اف1000" قد آتت ثمارها وأعادت الفريق إلى دائرة المنافسة على منصّات التتويج.

وتواجد سيباستيان فيتيل في المركز الثالث في السباق الماضي في تركيا، بينما حلّ زميله شارل لوكلير رابعًا لتكون فيراري الفريق الأكثر حصدًا للنقاط في ذلك السباق.

ويعتقد بينوتو، الذي اختار العمل عن بعد وعدم السفر إلى تركيا، أنّ تحسّن الأداء الذي حقّقته فيراري يُثبت أنّ بوسع الفريق استخراج المزيد من السرعة من سيارته الحاليّة بالرغم من تجميد قوانين الهيكل في الفورمولا واحد لموسم 2021.

وقال الإيطاليّ: "من الواضح أنّه من المهمّ للغاية أن تُقدّم فيراري أداءً جيّدًا في الوقت الحاضر. نعلم أنّنا حسّنا سيارتنا، وبالنظر إلى السباقات الأخيرة فقد حسّنا موقعنا في السباقات".

وأكمل: "أعتقد بأنّ السيارة استعادت ثبات أدائها وأصبحت أسرع قليلًا. لذا من الرائع على الأقل أن نُحقّق هذه النتائج، كون ذلك رائعٌ للعام المقبل. كما من الرائع التطلّع للسباقات المقبلة".

ثمّ تابع: "وكذلك على صعيد ترتيب بطولة الصانعين فإنّ البطولة لم تنتهِ بعد، ذلك مشجّع".

وأردف: "يعمل الجميع في المصنع بجهد من أجل فهم نقاط ضعف السيارة ومحاولة معالجتها. خاصة مع تحضيرنا للموسم المقبل، تلك النتائج تجعلنا متشجّعين".

وبالرغم من أنّ نتيجة تركيا أشارت إلى تحقيق فيراري لمكاسب في الأداء، لا يزال هناك شعورٌ بالحذر من أنّ الأحوال المخادعة والمتقلّبة في سباق إسطنبول ساعدت فيراري.

لكنّ فيتيل يعتقد بأنّ سباق تركيا زاد من أهميّة قدرات السائق بالمقارنة مع الوضع العادي، لكنّ أداء السيارة أصبح أكثر أهميّة كذلك.

وقال: "أعتقد بأنّ الحقيقة هي أنّك تحتاج للمزيد من القدرات من أجل إحداث فارقٍ في تلك الظروف، لأن المسار زلقٌ جدًا وتكون قريبًا من الحافة على الدوام".

وأكمل: "لا تزال مرهونًا بتواجد الإطارات في المجال المناسب، وكيفيّة عمل السيارة. لكن لنقل أنّ لديك مجالًا أوسع لإظهار قدراتك".