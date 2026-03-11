فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري إن تعديل قوانين الفورمولا 1 الجديدة لموسم 2026 في وقت مبكر "سيكون خطأ".

وانتقلت الفورمولا 1 هذا الموسم إلى قوانين جديدة للهيكل والمحركات، حيث أصبحت وحدات الطاقة الجديدة تعتمد بنسبة تقارب 50% على الطاقة الكهربائية، ما جعل إدارة الطاقة عنصرًا أساسيًا في الأداء.

ونتيجة لذلك، كان السائقون يرفعون قدمهم عن دواسة الوقود ويتباطأون قبل مناطق الكبح خلال جائزة أستراليا الكبرى، وهي مشكلة تفاقمت بسبب طبيعة حلبة ألبرت بارك التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة. وقد سجّلت الفورمولا 1 ما مجموعه 120 عملية تجاوز خلال السباق، مقارنة بـ45 فقط في العام الماضي. وشمل ذلك عدة تغييرات في الصدارة، لكن الدور الذي لعبته إدارة الطاقة في هذه المعارك أثار بعض التساؤلات.

وإضافة إلى ذلك، فإن إزالة مكوّن "ام.جي.يو-اتش" من وحدة الطاقة تعني أن السيارات تواجه صعوبة في تسريع دوران الشاحن التوربيني، وهو ما أدى إلى لحظة خطيرة كادت تتحول إلى حادث عند الانطلاق في ملبورن رغم اعتماد تسلسل انطلاق أطول.

كما زادت تعقيدات القوانين الجديدة من صعوبة فهمها، إذ إن مفاهيم مثل وضع الخط المستقيم ووضع التجاوز ووضع التعزيز والقصّ الفائق تحتاج إلى بعض الوقت للاعتياد عليها، خاصة بالنسبة للجماهير غير المتابعة بشكل مكثف.

فهل تحتاج سيارات 2026 إلى تعديل؟ ومتى ينبغي القيام بذلك؟ لكنّ فاسور يُفضّل تجنب أي استنتاجات متسرعة.

وقال الفرنسي بعد سباق أستراليا: "صحيح أننا تلقينا الكثير من التعليقات السلبية والتوقعات وما إلى ذلك قبل بداية الموسم. حتى إننا تعرضنا لضغوط لتغيير القوانين قبل السباق الأول".

وتابع: "أعتقد أنه من المنطقي الانتظار سباقين أو ثلاثة. ليس لأن هذا السباق كان جيدًا جدًا يعني أن جميع السباقات ستكون كذلك، لكنه كان مفاجأة جيدة جدًا."

وأضاف: "أول عشر لفات من السباق، لست متأكدًا أنني رأيت شيئًا مثل ذلك خلال السنوات العشر الماضية."

وكان الفرنسي يشير بذلك إلى المعركة الطويلة والمليئة بالأحداث على الصدارة بين جورج راسل وشارل لوكلير.

وقال: "علينا أن نتذكر أن الأمر ليس مضمونًا أن يكون الوضع هكذا في كل عطلة نهاية أسبوع. لكنني أعتقد أنه بداية جيدة جدًا لهذه الرياضة وبداية جيدة جدًا للاستعراض. أعتقد أن الجماهير استمتعت كثيرًا بالفترة الأولى من السباق".

وتابع: "لنواصل هكذا، وإذا كان علينا أن نتفاعل في مرحلة ما بعد بضعة سباقات فسنتفاعل. لكن القيام بذلك بسرعة كبيرة سيكون خطأ".