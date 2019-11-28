شفارتزمان ينضم إلى شوماخر في فريق بريما وفيراري تكشف مواقع ناشئيها

بعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل ومنصّات تتويج في صفوف الفريق الرديف لساوبر هذا العام، حصل كالوم إيلوت ناشئ الفورمولا 2 على مقعدٍ في أحد أفضل فرق البطولة هذا العام، فيرتوزي ريسينغ، الذي يحتلّ المركز الثاني في ترتيب بطولة الفرق بالتوجّه إلى الجولة الختاميّة في أبوظبي نهاية الأسبوع الجاري.

أمّا شفارتزمان الحائز على لقب الفورمولا واحد، والذي يتلقّى دعمًا أيضاً من اس ام بي رسينغ، ووصيفه آرمسترونغ فسيحظيا بمقعدين تنافسيين بشكلٍ فوري من خلال ترقيتهما إلى صفوف بريما وآرت تباعًا.

وسيتسابق آرمسترونغ لصالح فريق آرت الذي فاز معه جورج راسل ونيك دي فريز بلقب البطولة في الموسمين المنقضيين على التوالي، بينما سينضمّ شفارتزمان – الذي قال أنّه هدفه هو الفوز بالبطولة منذ المحاولة الأولى – إلى شوماخر الذي يحتلّ حاليًا المركز الـ 12 في الترتيب العام من خلال فوزٍ وحيد في موسمه الأوّل مع بريما.

من جهة أخرة، سيقود جوليانو أليزي نجل جون الفائز بسباق في الفورمولا واحد لصالح فريق "اتش دبليو إيه" الجديد الذي اكتملت تشكيلته بعد ضمّه لأرتيم ماركيلوف.

في المقابل سيبقى شون غيلايل سائق بريما الحالي من دون مقعدٍ، لكن يُتوقّع أن ينضمّ إلى فريق دامس إلى جوار دان تيكتوم في الموسم المقبل.

وأشارت مصادر موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أنّه من المرجّح أن ينضمّ كريستيان لوندغارد إلى آرمسترونغ في صفوف فريق آرت.