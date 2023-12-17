فيراري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2024
باتت فيراري أول فريق يعلن موعد الكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2024، حيث اختارت يوم 13 فبراير.
ضمن حدث إعلامي في مارانيللو، أوضح فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن الكشف عن السيارة الجديدة سيكون قبل يوم من عيد الحبّ، والذي عادة ما كانت فيراري تختاره كموعد تقليدي للكشف عن سيارتها.
"الكشف سيكون في 13 فبراير، أي قبل يوم من عيد الحب. سترون بقية التفاصيل حينها" قال فاسور.
وأكمل: "لماذا؟ لأننا سنحظى بيوم إضافي قبل تجارب البحرين الشتوية. علينا اختبارها قليلاً ومن الصعب وضع كل شيء ضمن جدول زمني ضيق".
وتابع: "ذلك يعني أنه ليس لدينا خيار آخر (كموعد للكشف). أعتقد أن هناك بعض الفرق ستكشف عن سياراتها في 14 فبراير، لكن ذلك سيكون صعباً للاستعداد الكامل لتجارب البحرين".
وكان فاسور قد صرح سابقاً بأنه من الخطأ "وضع توقعات مرتفعة" لسيارة الموسم المقبل. كما حصل سابقاً.
بالتالي فإن الفرنسي لم يقدم أية وعود مسبقة للتيفوزي.
"لا أريد تقديم أية وعود. الطريقة الأفضل هي مواصلة التركيز على العمل" قال فاسور.
وأردف: "سنرى في مارس إن كانت السيارة سريعة".
يشار إلى أن فيراري أكملت موسم 2023 المنصرم بالمركز الثالث ضمن بطولة المصنعين بفارق 3 نقاط فقط عن مرسيدس التي حققت مركز الوصافة، بينما حسمت ريد بُل اللقب قبل عدة سباقات من نهاية الموسم.
تصوير: فيراري
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
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