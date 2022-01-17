فيراري تُحدّد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد

قال ماتيا بينوتو مدير الفريق في ديسمبر الماضي أنّ الحظيرة الإيطاليّة تُخطّط لإطلاق السيارة الجديدة في منتصف فبراير المقبل قبل بدء التجارب الشتويّة.

لكنّ فيراري أتمّت الآن خططها من خلال الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعيّ عن أنّ سيارتها لموسم 2022 سيتمّ إطلاقها يوم 17 فبراير، أي بعد شهرٍ من اليوم.

وأصبحت فيراري بذلك ثاني فريق يُعلن عن موعد الكشف عن سيارته الجديدة بعد أستون مارتن، التي كشفت الأسبوع الماضي عن إطلاقها لمقاتلتها الجديدة "آي.ام.آر22" في الـ 10 من فبراير.

ولم تكشف فيراري بعد عن اسم سيارتها الجديدة، لكنّ الفريق سيدخل الموسم الجديدة متطلّعًا للبناء على موسمه المشجّع في 2021.

إذ حقّق كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير خمس منصّات تتويج وقطبي انطلاق أوّلين ليُساعدا الفريق على تحقيق المركز الثالث في بطولة الصانعين، وذلك بعد الموسم الأسوأ للفريق منذ 40 عامًا في 2020.

وفي حين أنّ فيراري فشلت في الفوز بأيّ سبقٍ للعام الثاني على التوالي الموسم المنقضي، فإنّ البيانات أثبتت أنّ الفريق حقّق خطوة إلى الأمام واقتربت من ثنائيّ الصدارة مرسيدس وريد بُل، سواءً على صعيدَي الوتيرة أو عمليّات السباق مثل وقفات الصيانة.

وستُوفّر القوانين التقنيّة الجديدة لموسم 2022 فرصة ذهبيّة لفيراري لمحاولة العودة إلى واجهة الترتيب، وذلك بعد أن اختارت عدم تطوير سيارة العام الماضي وتكريس كامل جهودها ومواردها للسيارة الجديدة.

وستخوض المقاتلة الجديدة التجارب الأولى المكثّفة ضمن التجارب الشتويّة الأولى على حلبة برشلونة والتي ستنطلق في 23 فبراير.