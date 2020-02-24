فيراري تُحدّد سبب عطل محرّك فيتيل في تجارب برشلونة

توقّف سيباستيان فيتيل على الحلبة صباح الجمعة، حيث فقدت الحظيرة الإيطاليّة وقتًا ثمينًا على الحلبة أثناء تغيير وحدة الطاقة بأخرى جديدة.

وتمّ إرسال وحدة الطاقة المتضرّرة لفحصها في مصنع الفريق، حيث قدّمت فيراري الآن بعض التحديثات في ما يتعلّق بما حدث.

وكتب الفريق: "وحدة الطاقة التي عانت من مشكلة الجمعة الماضية تمّ تفكيكها وتفقّدها في مارانيللو. تمّ تتبّع العطل إلى مشكلة غير هيكليّة في نظام التزليق. لا يُعدّ ذلك سببًا للقلق وقد انطلق بالفعل العمل لتصحيحه".

وكانت تلك المشكلة بالتوازي مع افتقار الفريق للوتيرة بالمقارنة مع منافسيه قد أدّت إلى دفع البعض للإشارة إلى أنّ الكثير من العمل ينتظر الفريق قبل جولة أستراليا.

كما أوضحت فيراري أنّها تتوقّع إظهار المزيد من الوتيرة هذا الأسبوع، حيث كتبت: "ستنطلق آخر حصّة في الأيّام الثلاثة المقبلة قبل انطلاق الموسم في أستراليا في الـ 15 من مارس/آذار، سيبدأ الفريق بالعمل على الأداء وإجراء محاكاة للتصفيات والسباقات".

وكان ماتيا بينوتو مدير الفريق قد قال الأسبوع الماضي أنّ سيارة "اس.اف1000" لن تكون مختلفة كثيرًا في أستراليا.

لكن يُعتقد بأنّ الفريق سيختبر جناحَين أمامي وخلفي وغطاء محرّك جددٍ هذا الأسبوع.

وسيبدأ فيتيل التجارب صباح الأربعاء على أن يستلم منه زميله لوكلير السيارة في فترة ما بعد الظهر.

في المقابل سيقتصر فيتيل على القيادة وحيدًا يوم الخميس، بينما يُكمل لوكلير التجارب يوم الجمعة.

وكان فيتيل قد أصرّ الأسبوع الماضي على أنّ فيراري لم تُخطّط لإظهار كامل أداء وحدة طاقتها الجديدة في التجارب الأولى.

وقال الألماني: "يُمكنك تغيير أوضاع المحرّك وكلّ تلك الأمور. أعتقد بأنّ الهدف الآن لا يتمثّل في إثبات قوّة المحرّك القصوى، الهدف هو إكمال أكبر قدرٍ ممكن من اللفّات. من الواضح أنّنا قمنا بالكثير على صعيد المسافات المقطوعة في جهاز اختبار المحرّك من أجل التأكّد من موثوقيّة السيارة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ رفع أداء المحرّك لاحقًا وكلّ تلك الأمور ليست بالأمر الذي تودّ القيام به في التجارب وبالتأكيد لا تُحاول إظهار ذلك للجميع. ليس ذلك مدرجًا على أجندتنا بحسب ما أعلم".