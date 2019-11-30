فيراري تُحافظ على حقّ النقض في الفورمولا واحد

لطالما مثّل حقّ الحظيرة الإيطاليّة في منع القوانين التي تعتقد بأنّها لا تصبّ في مصلحتها مصدر جدلٍ ضمن علاقتها مع القائمين على الفورمولا واحد.

لكن في حين أنّ الكثيرين – بمن فيهم جان تود رئيس "فيا" – أشاروا سابقًا إلى ضرورة فقدان فيراري لحقّ النقض، فإنّ ذلك الحقّ بقي كجزء من مطالبها للبقاء في الفورمولا واحد.

وقال لويس كاميليري رئيس فيراري أنّ حفاظ فريقه على الفيتو كان مهمًا، وشعر بأنّ الآخرين في الرياضة قدّروا حقيقة أنّ ذلك الحقّ يضمن توازنًا جيّدًا في مواجهة أيّة قوانين راديكاليّة تُفرض في المستقبل.

وضمن حوارٍ ظهرت بعض أجزائه في صحيحة "الفاينانشل تايمز"، قال كاميليري: "حافظنا على حقّ الفيتو، وتلك مسألة حرجة ليس فقط لفيراري ولكن للفورمولا واحد بأسرها".

وأكمل: "هل سنستخدمه يومًا ما؟ أشكّ في ذلك. لكنّ حقيقة امتلاكنا له تجلب انتباه الجميع".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك شيء مهمّ. تعتقد بعض الفرق بأنّ ذلك الحقّ عفا عليه الزمن ولا يجب أن يبقى، لكن تعتقد فرق أخرى أنّها فكرة جيّدة بتواجد شخصٍ ناضج في الغرفة".

ويعود آخر استخدامٍ لفيراري لحقّ الفيتو إلى موسم 2015 عندما منعت اعتماد سعرٍ أقصى للمحرّكات وعلب التروس.

وتتواصل المحادثات لإتمام اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة، حيث قال كاميليري أنّ فيراري لا ترى أيّة عوائق قد تمنعها من البقاء في الفورمولا واحد، لكنّه أكّد على وجود الكثير من المحادثات لخوضها.

وقال: "نحن ملتزمون جدًا. اتّفاقيّة الكونكورد مجرّد بداية، ليست حتّى نهاية البداية".

وأضاف: "يجب أن تتطوّر الأمور في الأشهر المقبلة، لكنّ الجميع اتّفق على المبادئ الأساسيّة وذلك جيّد. لكن لا تزال هناك الكثير من الأشياء للقيام بها".

وأردف: "الأمر الأساسي هو التأكّد من أنّ الفورمولا واحد ستبقى على الدوام قمّة رياضة السيارات وسيكون هناك مجالٌ كافٍ للابداعات والابتكارات التكنولوجيّة التي لطالما مثّلت دافع الفورمولا واحد على مدى التاريخ".

واختتم بالقول: "كان هناك ضغطٌ لاعتماد المكوّنات القياسيّة قبل عامٍ من الآن، لكنّ ذلك الضغط خفّ بشكلٍ كبير وهو ما يُعدّ أمرًا جيّدًا".