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فيراري تُجري تغييرات صُلب قسم الهيكل قبل موسم 2021

أجرى الحصان الجامح فيراري مراجعة لقسم الهيكل قبيل انطلاق موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد في محاولة لتحقيق المزيد من التقدّم.

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فيراري تُجري تغييرات صُلب قسم الهيكل قبل موسم 2021

بعد موسم 2020 الصعب الذي شهد معاناة الفريق مع وحدة طاقته الضعيفة وسيارته عالية الجرّ، أكمل الفريق عمليّة مراجعة لعمليّاته.

إذ في حين حافظ الفريق على هيكل الإشراف الحاليّ الذي تعود فيه السلطة إلى ماتيا بينوتو مدير الفريق، تقرّرت إعادة تنظيم كيفيّة عمل قسم الهيكل.

وعلى إثر مغادرة سيموني ريستا المسؤول السابق عن الهيكل نحو فريق هاس نهاية العام الماضي، تمّ تعيين إنريكو كارديلي رسميًا كمسؤولٍ على ذلك الجانب.

وسيعمل كرئيسٍ للقسم إلى جانب إنريكو غوالتييري المسؤول عن قسم وحدة الطاقة، ولورون ميكيز المدير الرياضي وجيانماريا فولجينزي المسؤول عن سلسلة التزويد.

وفي حين أنّ عمليّات الفريق ستبقى على حالها بشكلٍ عام، فإنّ قسم الهيكل سيتمّ فصله إلى أربعة مناطق جديدة، حيث يأمل الفريق أن يسمح له ذلك بتعزيز قدرته على تحقيق المزيد من التقدّم.

وستكون الجوانب الأربعة كالتالي: تصميم المركبة (يرأسه دافيد سانشيز)، وهندسة أداء الهيكل (يرأسه إنريكو كارديلي)، وهندسة مشروع الهيكل (يرأسه فابيو مونتيتشي) وعمليّات المركبة (يرأسه دييغو لوفيرنو).

كما سيشمل جانب كارديلي أعمال الهندسة في المسار خلال السباقات.

وفي محاولة التقليص من العبء المعلّق على كاهل بينوتو مدير الفريق منذ استلامه هذا الدور مطلع 2019، فقد أُجري تعديلٌ على الجانب التجاري كذلك.

إذ أنّ قسم التسويق والتجارة والأحداث سيُصبح الآن جزءًا من جانب تنويع العلامة التجاريّة وسيقوده نيكولا بواري.

ويسعى الفريق لتجاوز خيبة أمل الموسم الماضي الذي فشل فيه في تحقيق أيّ انتصار واقتصر على بعض منصّات التتويج.

وسيُقدّم الفريق وحدة طاقة جديدة إلى جانب المزيد من التعديلات على السيارة من أجل استعادة ما خسره العام الماضي قبل تغييرات القوانين الأوسع في 2022.

وستُنظّم فيراري حدث إطلاق الفريق غدًا الجمعة، وسيكون سائقاها شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن حاضرين، قبل أن يتمّ الكشف عن سيارة "اس.اف21" لاحقًا قبل انطلاق التجارب التحضيريّة في البحرين الشهر المقبل.

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