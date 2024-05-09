فيراري تجرّب نسخة أكثر تطوراً من أقواس الحماية من الرذاذ في فيورانو
قامت فيراري بتجربة نسخة أكثر تطوراً من أنظمة الحماية من الرذاذ خلال التجارب على حلبة فيورانو اليوم الخميس.
الصورة من قبل: أليساندو ستيفانيني
ظهرت صور من اختبارات فيراري، مع آرثر لوكلير شقيق شارل، وهو يقود سيارة فيراري 2023 مع أقواس تغطي العجلات بالكامل للحماية من رذاذ الأمطار.
وبدا أن تلك الأقواس تتضمن ثقبين في الجهة الأمامية، ومغلقة بالكامل في الجهة الخلفية.
كما شارك أوليفر بيرمان، السائق الاحتياطي، على متن السيارة خلف لوكلير، على متن سيارة 2024 للتحقق من مستويات الرؤية.
وتم تنظيم هذه التجارب من قبل "فيا"، ولن يتم اعتبارها ضمن مسافة اليوم التصويري المخصصة لـ فيراري.
آرثر لوكلير، أوليفر بيرمان، فيراري
الصورة من قبل: أليساندرو ستيفانيني
وكانت "فيا" قد جرّبت أول نسخة من أقواس الحماية تلك خلال تجارب في سيلفرستون العام الماضي ضمن محاولات إيجاد حلول لتحسين الرؤية أثناء السباقات التي تهطل فيها الأمطار.
ورغم عدم تقديم صور رسمية للتجارب، لكن "فيا" كشفت عن نماذج محوسبة ثلاثية الأبعاد للنظام المقترح الذي تألف حينها من أغطية جزئية للعجلات الأمامية والخلفية.
وتم إجراء الاختبارات حينها مع ميك شوماخر سائق مرسيدس الاحتياطي، حيث كان أوسكار بياستري سائق مكلارين، يقود خلفه للتحقق من مستويات الرؤية.
وتم التوصل حينها إلى أن النظام لا يوفر تحسناً ملحوظاً في التقليص من مستويات الرذاذ المتطاير.
نتيجة لذلك، وعدت "فيا" بتقديم حلول أكثر تطوراً، وذلك ما قامت به مع فيراري اليوم الخميس في فيورانو.
آرثر لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أليساندرو ستيفانيني
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
تسونودا: آربي بوسعها اللحاق بالخمسة الأوائل إذا ما واصلت وتيرة التقدم الحالية
دبليو إي سي: فيراري تتفوق على بورشه وتسجل البول بوزيشن لسباق سبا 6 ساعات
موتو جي بي: مارتن يتصدر أسرع أزمنة التجارب الحرة الثانية في فرنسا أمام بانيايا
فورد توقّع مع كارلوس ساينز الأب لقيادة برنامجها في رالي داكار 2025
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات