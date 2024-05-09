فيراري تجرّب نسخة أكثر تطوراً من أقواس الحماية من الرذاذ في فيورانو

ظهرت صور من اختبارات فيراري، مع آرثر لوكلير شقيق شارل، وهو يقود سيارة فيراري 2023 مع أقواس تغطي العجلات بالكامل للحماية من رذاذ الأمطار.

وبدا أن تلك الأقواس تتضمن ثقبين في الجهة الأمامية، ومغلقة بالكامل في الجهة الخلفية.

كما شارك أوليفر بيرمان، السائق الاحتياطي، على متن السيارة خلف لوكلير، على متن سيارة 2024 للتحقق من مستويات الرؤية.

وتم تنظيم هذه التجارب من قبل "فيا"، ولن يتم اعتبارها ضمن مسافة اليوم التصويري المخصصة لـ فيراري.

آرثر لوكلير، أوليفر بيرمان، فيراري الصورة من قبل: أليساندرو ستيفانيني

وكانت "فيا" قد جرّبت أول نسخة من أقواس الحماية تلك خلال تجارب في سيلفرستون العام الماضي ضمن محاولات إيجاد حلول لتحسين الرؤية أثناء السباقات التي تهطل فيها الأمطار.

ورغم عدم تقديم صور رسمية للتجارب، لكن "فيا" كشفت عن نماذج محوسبة ثلاثية الأبعاد للنظام المقترح الذي تألف حينها من أغطية جزئية للعجلات الأمامية والخلفية.

وتم إجراء الاختبارات حينها مع ميك شوماخر سائق مرسيدس الاحتياطي، حيث كان أوسكار بياستري سائق مكلارين، يقود خلفه للتحقق من مستويات الرؤية.

وتم التوصل حينها إلى أن النظام لا يوفر تحسناً ملحوظاً في التقليص من مستويات الرذاذ المتطاير.

نتيجة لذلك، وعدت "فيا" بتقديم حلول أكثر تطوراً، وذلك ما قامت به مع فيراري اليوم الخميس في فيورانو.